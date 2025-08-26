Últimas Noticias
Menores resultaron heridos en enfrentamientos entre presuntos barristas en el Cercado de Lima: uno tiene pronóstico reservado

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los adolescentes, de 13 y 15 años, fueron trasladados de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, luego de ser alcanzados por proyectiles durante enfrentamientos de presuntos barristas.

Lima
00:00 · 04:36
El menor de 13 años fue trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (Insnsb).
El menor de 13 años fue trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (Insnsb).

La última edición del clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima no estuvo exenta de disturbios y enfrentamientos protagonizados por presuntos barristas en varios distritos de la capital.  Uno de ellos se registró en el Cercado de Lima, donde dos menores, de 13 y 15 años, resultaron heridos de bala.

Tras el incidente, los adolescentes fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde fueron estabilizados, según informó el mismo centro de salud.

Posteriormente, al menor de 15 se le extrajo la bala que tenía alojada en la zona cervical en el Hospital Loayza, mientras que el adolescente de 13 años fue trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja.

En diálogo con RPP, la doctora Zulema Thomas, directora del INSN, señaló que el adolescente referido a su institución tiene una bala alojada en el muslo. Asimismo, indicó que, tras realizar una junta médica, los doctores han determinado que aún “no es tributario” someterlo a “una cirugía” para retirarle el proyectil.

“Ha habido fractura del hueso de la cadera. Se encuentra en un proceso de tratamiento de antibioticoterapia, porque es ese problema en este momento. En este momento estamos tratando de evitar que la infección sea severa, que se complique. Todavía en este momento no es tributario poder sacarle la bala. Lo importante ahorita es cubrir el proceso infeccioso que está pasando el niño”, expresó.

En esa misma línea, Thomas explicó que la bala se encuentra instalada en su muslo, pero ingresó a su cuerpo por la zona de la cadera derecha. Además, precisó que el pronóstico del estado de salid del menor es reservado.

“Toda fractura conlleva a un proceso inflamatorio y dolor. […] Ahorita todavía el pronóstico es reservado, porque es herida de bala, y toda herida de bala produce un daño no solamente del músculo, sino en este caso del hueso. Está en reposo, recibiendo tratamiento para evitar el proceso infeccioso”, señaló.

INSN recibió cerca de 6 y 8 niños heridos por proyectiles de balas este 2025  

Finalmente, la directora del INSN de San Borja indicó que este año el centro médico que dirige ha recibido entre seis y ocho niños heridos por proyectiles de bala, por lo que exhortó a las autoridades a implementar mayores medidas de seguridad para impedir los enfrentamientos entre presuntos barristas.

“Hemos tenido cerca de seis a ocho niños heridos de bala proyectil, en lo que va del año, proyectil que es debido a estos asaltos, a este proceso de estas barras que se llaman entre comillas barras bravas. No podemos exponer a nuestros niños que están dentro de su casa, porque hay niños que han estado dentro de su casa y les ha caído la bala perdida. Entonces, yo hago un llamado a la población, hago un llamado también a la Federación Peruana de Fútbol, que tengamos cuidado con estas barras. No podemos permitir que nuestros niños salgan heridos y que finalmente se complique”, concluyó.

