Casas, bodegas y vehículos resultaron afectados por ataque de presuntos barristas en Ate

Casas y negocios ubicados en el pasaje Puruchaca, en el distrito de Ate, se vieron afectados por incidentes generados por presuntos barristas, ocurridos tras el encuentro disputado entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, en el Estadio Monumental.

En diálogo con RPP, los vecinos denunciaron que vándalos llegaron alrededor de las 11 de la noche del último domingo y atacaron inmuebles de esta zona de Ate, causando daños en vidrios y fachadas de las viviendas y bodegas.

En ese sentido, también pidieron reforzar la seguridad en esta zona al alcalde del distrito, Franco Vidal, quien dispuso la ubicación de una reja en esta zona hace casi un año.

"El alcalde nos ha puesto una reja para nuestra protección, porque anteriormente nos han atacado. Supuestamente con la reja iba a haber mayor seguridad, pero no. Como ven, nos han reventado la reja, han querido tirarla abajo, han venido con armas, han venido a insultarnos, a reventarnos las casas, a crear terror", manifestó una vecina.

También señaló que tres motocicletas utilizadas por vecinos como herramienta de trabajo resultaron destrozadas. Sus dueños se verán obligados a desembolsar cerca de 2 000 soles para arreglarlas.

"Lastimosamente, nadie les va a devolver [el dinero]. El año pasado quemaron una moto, nadie se hizo cargo, entonces lastimosamente va a tener que salir el bolsillo de ellos", manifestó.

A fin de garantizar su seguridad, exigieron a las autoridades un mayor resguardo antes, durante y después de los encuentros disputados en el Estadio Monumental, pues señaló que barristas ya han ocasionado disturbios en más de una ocasión.

Cinco heridos de bala deja enfrentamiento entre supuestos hinchas de Universitario y Alianza Lima en Ate

Cinco personas resultaron heridas por impactos de bala tras un enfrentamiento registrado la noche del domingo en Ate, tras disputarse el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Según información de la Policía Nacional, el hecho ocurrió alrededor de las 11:00 p. m. en el cruce del pasaje Puruchuca con la avenida Punta Sal, a pocas cuadras del Estadio Monumental.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Grados Torrejón (43), Segundo Torres Mendieta (32), Teddy Valles Ruiz (23), David Zurita Ibaceta (30) y Fernando Gaitán Huamaní (36). Todos ellos presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego y fueron trasladados de inmediato al área de emergencia del Hospital de Lima Este – Vitarte.