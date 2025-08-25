Últimas Noticias
Cinco heridos por impactos de bala deja enfrentamiento entre supuestos hinchas de Universitario y Alianza Lima en Ate

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Lima Este – Vitarte. En tanto, la Policía se encuentra realizando las investigaciones para identificar a los responsables.

Seguridad
00:00 · 01:54
El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 p. m. en el cruce del pasaje Puruchuco con la avenida Punta Sal
El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 p. m. en el cruce del pasaje Puruchuco con la avenida Punta Sal | Fuente: RPP

Cinco personas resultaron heridas por impactos de bala tras un violento enfrentamiento registrado la noche del domingo en el distrito limeño de Ate, luego de que se jugara el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el hecho ocurrió alrededor de las 11:00 p. m. en el cruce del pasaje Puruchuco con la avenida Punta Sal, a pocas cuadras del Estadio Monumental.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Grados Torrejón (43), David Zurita Ibaceta (30), Teddy Valles Ruiz (23), Segundo Torres Mendieta (32) y Fernando Gaitán Huamaní (36). Todos ellos presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego y fueron trasladados de inmediato al área de emergencia del Hospital de Lima Este – Vitarte.

Vecinos señalaron que fue un enfrentamiento

De acuerdo con la versión de los heridos, se encontraban reunidos en la vía pública cuando un grupo de barristas llegó en varios automóviles y abrió fuego indiscriminadamente.

Sin embargo, vecinos de la zona señalaron que lo ocurrido fue en realidad un enfrentamiento entre facciones vinculadas a ambos equipos.

El caso quedó en manos de los efectivos de la Comisaría de Vitarte, quienes han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables.

La Policía instó a no confundir a los verdaderos hinchas del fútbol con estos grupos violentos, cuya conducta convierte un evento deportivo en un escenario que resulta peligroso para la comunidad.

