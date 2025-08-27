Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Trabajador de un car wash fue asesinado a balazos en el Cercado de Lima

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima fue interceptada afuera del negocio, en el cruce del jirón Manuel Tellería y la avenida Prolongación Arica. Este sería el cuarto atentado que sufre este negocio en lo que va del año.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:40
Agentes de la Comisaría PNP Mirones Alto realizan las investigaciones del crimen.
Agentes de la Comisaría PNP Mirones Alto realizan las investigaciones del crimen. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Los crímenes no cesan en el país. Esta vez, el trabajador de un car wash fue asesinado a balazos afuera del negocio, ubicado en el cruce del jirón Manuel Tellería y la avenida Prolongación Arica, en el Cercado de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al fallecido como Carlos Javier Aldama Carmona, que estaba por terminar su jornada laboral, cuando fue interceptado por un sicario.

El homicidio se registró ayer, martes, al promediar las 6:45 p.m., en presencia de transeúntes, que huyeron despavoridos para salvaguardar su integridad.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Mirones Alto llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta tres casquillos de bala.

Este sería el cuarto atentado que sufre este local de lavado de autos en lo que va del año, según un allegado al negocio, cuya identidad mantenemos en reserva. 

De acuerdo con esta fuente, en enero, fue asesinado el dueño del car wash, mientras que en un segundo ataque un trabajador perdió un ojo. En el tercer atentado, hombres armados irrumpieron en el establecimiento y amenazaron a los trabajadores.

Con 516 casos, Lima es la región del país con más homicidios en lo que va del año, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Te recomendamos

Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Cercado de Lima Car wash Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA