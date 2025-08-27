Trabajador de un car wash fue asesinado a balazos en el Cercado de Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agentes de la Comisaría PNP Mirones Alto realizan las investigaciones del crimen. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Los crímenes no cesan en el país. Esta vez, el trabajador de un car wash fue asesinado a balazos afuera del negocio, ubicado en el cruce del jirón Manuel Tellería y la avenida Prolongación Arica, en el Cercado de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al fallecido como Carlos Javier Aldama Carmona, que estaba por terminar su jornada laboral, cuando fue interceptado por un sicario.

El homicidio se registró ayer, martes, al promediar las 6:45 p.m., en presencia de transeúntes, que huyeron despavoridos para salvaguardar su integridad.



Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Mirones Alto llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta tres casquillos de bala.

Este sería el cuarto atentado que sufre este local de lavado de autos en lo que va del año, según un allegado al negocio, cuya identidad mantenemos en reserva.

De acuerdo con esta fuente, en enero, fue asesinado el dueño del car wash, mientras que en un segundo ataque un trabajador perdió un ojo. En el tercer atentado, hombres armados irrumpieron en el establecimiento y amenazaron a los trabajadores.

Con 516 casos, Lima es la región del país con más homicidios en lo que va del año, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

