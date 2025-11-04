Chorrillos: seis personas vinculadas al ‘Gota a Gota’ fueron detenidas en operativo tras ataque a bus de transporte público

El operativo estuvo liderado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

La Policía Nacional realizó esta madrugada un ‘Plan Cerco’ para capturar a las dos personas implicadas en el ataque a un bus de la empresa ETUL4 en la cuadra tres de la avenida Guardia Civil, urbanización La Campiña, en el distrito de Chorrillos.

En el marco del operativo, la PNP detuvo a seis hombres de nacionalidad colombiana implicados en préstamos extorsivos conocidos como el ‘Gota a Gota'.

Los sujetos fueron detenidos en una vivienda de cinco pisos ubicada en la urbanización Villa Nicolaza, en Chorrillos. Asimismo, tres mujeres extranjeras fueron intervenidas.

El operativo estuvo liderado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien no ha descartado que los detenidos estén vinculados con actos extorsivos a empresas de transporte público.

“Hasta el momento consideramos seis personas por lo menos [vinculadas] al ‘Gota a Gota’ primero. Luego, hay que hacer [un] espectro [de] fotometría por la asociación atómica para descartar, porque recuerde que estamos ahorita haciendo estas operaciones porque ha habido estos disparos contra una unidad de transporte y los dos sujetos que hemos visto en una motocicleta”, precisó.

Objetos incautados

Entre las pertenencias de los sujetos, la PNP incautó más de 10 motocicletas, tarjetas que utilizaban para llevar un registro de sus delitos y la réplica de un arma de fuego.