Chorrillos: seis personas vinculadas al ‘Gota a Gota’ fueron detenidas en operativo tras ataque a bus de transporte público

por Wendy Milla Loo

Golpe al ‘Gota a Gota’. En un operativo de madrugada, la Policía Nacional capturó a seis ciudadanos colombianos y detuvo a tres mujeres extranjeras vinculadas a una red de préstamos extorsivos.

El operativo estuvo liderado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.
La Policía Nacional realizó esta madrugada un ‘Plan Cerco’ para capturar a las dos personas implicadas en el ataque a un bus de la empresa ETUL4 en la cuadra tres de la avenida Guardia Civil, urbanización La Campiña, en el distrito de Chorrillos.

En el marco del operativo, la PNP detuvo a seis hombres de nacionalidad colombiana implicados en préstamos extorsivos conocidos como el ‘Gota a Gota'.

Los sujetos fueron detenidos en una vivienda de cinco pisos ubicada en la urbanización Villa Nicolaza, en Chorrillos. Asimismo, tres mujeres extranjeras fueron intervenidas.

El operativo estuvo liderado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien no ha descartado que los detenidos estén vinculados con actos extorsivos a empresas de transporte público.

“Hasta el momento consideramos seis personas por lo menos [vinculadas] al ‘Gota a Gota’ primero. Luego, hay que hacer [un] espectro [de] fotometría por la asociación atómica para descartar, porque recuerde que estamos ahorita haciendo estas operaciones porque ha habido estos disparos contra una unidad de transporte y los dos sujetos que hemos visto en una motocicleta”, precisó.

Objetos incautados

Entre las pertenencias de los sujetos, la PNP incautó más de 10 motocicletas, tarjetas que utilizaban para llevar un registro de sus delitos y la réplica de un arma de fuego.

INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
