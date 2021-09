La especialista en enfermedades infecciosas sostuvo que las clases presenciales deben iniciar con todas las medidas de bioseguridad, debido a la disminución de casos de la pandemia. | Fuente: Andina

Un total de 1 779 colegios están habilitados por el Ministerio de Salud (Minsa) en Lima y Callao para retomar las clases presenciales, previa coordinación con las respectiva con las UGEL y las asociaciones de padres de familia, según indicaron desde el Ministerio de Educación (Minedu).

Al respecto, la especialista en enfermedades infecciosas, Valerie Paz Soldán, indicó a Conexión de RPP Noticias que este regreso se debe dar respetando todas las medidas de bioseguridad, algo que el Minedu debe verificar en cada escuela. Sin embargo, precisó que debido a las cifras bajas de la pandemia es momento de retomar una cierta normalidad para los niños.

“En este momento, la transmisión ha bajado, entonces este es un momento que se debería aprovechar para regresar a una cierta normalidad. Estamos regresando a estadios, a cinema y los niños también necesitan regresar a su rutina, con ciertas condiciones”, comentó.

Criterios

La especialista comentó que entre los criterios, que debe implementar el Minedu para la reapertura de las escuelas, debe priorizarse la ventilación y que el aforo dentro de cada aula sea bajo para reducir los riesgos. Agregó que los padres tienen que asegurarse de que los menores cumplan con todos los protocolos.

“Estamos en un país, donde el clima generalmente no es muy extremo, entonces asegurarnos de que los chicos se pongan una chompa más, pero poder abrir y permitir que la ventilación pase”, sostuvo.

“Tal vez en las mismas aulas poner un esquema de asientos, para que si alguien se enferma, los que estén alrededor de ese chico estén un poco más atentos a su salud. Asegurarse que en los colegios haya lugares donde se puede poner alcohol en las manos en varios puntos del colegio, por todas partes”, añadió.

Sobre cuidados

Comentó también que, si bien se está avanzando con la eventual reapertura de las escuelas, esto no significa que haya un relajo en las medidas de prevención del contagio de la COVID-19. Según dijo, se debe tomar en cuenta que quizás los menores no tengan un alto riesgo de contagiarse de la enfermedad, pero sí podrían contagiar a algunos docentes jóvenes que no se hayan vacunado aún.

“Mientras que los padres tienen la opción de no mandar a un hijo al colegio, si es que tiene demasiado temor o si hay alguien en el hogar que es vulnerable, los profesores puede ser que vivan con varias generaciones en su hogar y no van a tener esa opción. Entonces, las decisiones que van a tomar en el colegio van a ser lo mejor para la mayoría, pero no necesariamente va a ser lo mejor para todos”, indicó.

