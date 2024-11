Colectivo cuestionó a ministro Quero por clases virtuales durante APEC: "Es un desprecio absoluto por la educación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Clases virtuales forzadas por el Foro APEC | Fuente: RPP

Milagros Sáenz, presidenta del colectivo Volvamos a clases Perú, cuestionó al ministro de Educación, Morgan Quero, por defender la decisión de implementar clases virtuales en Lima, Huaral y Callao, entre el 11 y 13 de noviembre, con motivo de la realización del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

En ese sentido, indicó que el integrante del Gabinete ministerial muestra “un desprecio absoluto por la educación básica”.

"Estamos muy preocupados por la normalización del cierre de escuelas y que nos manden a virtualidad. Ya tenemos cuatro cierres previos a los del APEC, que ya al día de hoy hemos perdido dos días de clases. El ministro dice que es tiempo de compartir en familia y que no se pierde, pero lo cierto es que sí se pierde: los alumnos sí pierden clases cuando los mandan a la educación remota", manifestó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

"Desde el colectivo estamos muy preocupados porque lo que está demostrando el ministro Quero (de Educación) es un desprecio absoluto por la educación. Por la educación en general, pero más aún por la educación básica. Es un desprecio absoluto a la educación. Sabemos que la educación remota no funciona: no funcionaron en pandemia y no funcionan ahora", agregó.

La también vocera de este grupo conformado por madres y padres de familia de colegios públicos y privados afirmó, además, estar preocupados por “la normalización del cierre de las escuelas y que nos manden a virtualidad”.

“Ya tenemos cuatro cierres previos a los del APEC, con hoy hemos perdido dos días de clases […] Sí se pierden clases los estudiantes cuando se les manda a la educación remota”, insistió.

Asimismo, señaló que el Gobierno no ha tomado en cuenta que en el país existen muchas familias que no tienen acceso a Internet o los dispositivos suficientes y adecuados para que sus hijos puedan recibir sus clases sin sufrir complicaciones.

“Hay un tema de logística familiar que está olvidando el Gobierno y el ministro, hay un tema de acceso al Internet y los recursos digitales. ¿Todos los niños cuentan con un celular, una tablet o una laptop para sus clases? Eso es una irrealidad, esa no es la realidad del Perú, ni siquiera de Lima metropolitana”, expresó.

Milagros Sáenz catalogó como “cierre arbitrario” y “totalmente injusto” la disposición del Ejecutivo para que los colegios públicos y privados dicten clases bajo la modalidad virtual por el desarrollo del Foro APEC.

“No hay ningún motivo para que hayamos cerrado. Ayer (lunes) ya perdimos clases. Ayer más de 2 millones de estudiantes de Lima, Callao y Huaral han pedido clases, hoy (martes) y mañana también, al igual que el jueves y el viernes”, apuntó.

Por otro lado, refirió que el cierre de colegios por estos días debió hacerse se manera focalizada y estudiada, pues indicó que hay colegios alejados de las zonas donde habrá manifestaciones o simplemente no afectan la realización del mencionado evento.

“Qué tiene que ver un colegio de Lurín o Vitarte con el tránsito del APEC. Absolutamente nada. Qué tiene que ver un colegio en Lince el día del paro, nada. Entonces estos tienen que ser cierres focalizados, estudiados y pensados. Qué fácil es cerrar todo y virtual”, concluyó.