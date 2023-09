Lima Un hombre murió electrocutado dentro de un pozo en Comas

El cuerpo fue recuperado del fondo del pozo por personal especializado. | Fuente: RPP / Eduardo Pérez Li

Un hombre que se dedicaba al oficio de reciclador murió electrocutado dentro de un pozo, ubicado a la altura de la cuadra 50 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito limeño de Comas.

El accidente ocurrió esta mañana, al promediar las 10:00 a.m., en el pozo construido en la berma central de la citada arteria.

Según fuentes policiales consultadas por RPP Noticias, la víctima, identificada como Mario Puente Idelfonso (40), había ingresado al pozo para sustraer cables de alta tensión, siendo electrocutada en el proceso. Su muerte fue instantánea.

Rescatistas de la Policía Nacional y bomberos trabajaron por varias horas para poder rescatar el cuerpo del reciclador; tras lo cual el fiscal de turno ordenó su traslado a la Morgue Central de Lima.

Familiares de la víctima llegaron al lugar del accidente, pero evitaron responder las preguntas de la prensa.



