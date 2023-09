¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana en el Perú? Expertos abordan el tema y plantean propuestas

Seguridad Pedro Spadaro: Los municipios requieren el "apoyo contundente" en cuanto a inversión para la seguridad ciudadana

¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana? | Fuente: Andina

El alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro; el exdirector de los Amigos de la PNP, Gabriel Seminario; el presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras para América Latina y el Caribe, José Manuel Saavedra Molina; y el exdirector general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Rubén Robayo, analizaron en el programa Enfoque de los Sábados el problema de la inseguridad ciudadana en el país y cómo enfrentarla.

Trabajo articulado e inversión

Pedro Spadaro destacó que un trabajo articulado entre la Municipalidad, la Policía Nacional y la ayuda de los vecinos permitió -dijo- reducir la delincuencia en su anterior gestión como burgomaestre de Ventanilla.

"El trinomio: Policía Nacional, vecinos organizados a través de juntas vecinales y la Municipalidad, brindando todo el apoyo logístico, evidentemente. Y están las cifras para respaldarla. Ha surtido efectos. Y en cuanto al tema municipal, está justamente el presupuesto e inversiones. En diciembre del año pasado, culminamos una inversión superior a los 30 millones de soles, donde hemos dejado a Ventanilla con cámaras de última tecnología, con identificador de rostro, con identificador de placa, con un centro de control y monitoreo de cámaras, uno de los más modernos del país tipo C4 y que fue desarrollado por obras con impuestos", dijo.

El alcalde provincial del Callao señaló que todos los municipios en general requieren el "apoyo contundente" en cuanto a inversión y presupuesto, para un sistema de seguridad ciudadana. Además, Pedro Spadaro resaltó la inversión de obras por impuestos en el distrito de Ventanilla contra la delincuencia.

"En el caso de Ventanilla, el ministro de Economía en su momento efectivamente dio ese anuncio, porque no había otra obra por impuesto que había sido utilizada en beneficio de la seguridad ciudadana a nivel nacional y en buena hora que se pueda utilizar esta modalidad de inversiones, para dotar a la ciudadanía de una mejor tecnología, que es de dar todo el apoyo logístico a nuestra Policía y a todo el sistema. Teniendo mejores cámaras de identificador de rostros y con toda la tecnología que esto significa el Poder Judicial y el Ministerio Público podrán realizar un mejor trabajo", sostuvo.

Pedro Spadaro, alcalde provincial del Callao | Fuente: RPP

Sistema de videovigilancia

El especialista ecuatoriano Rubén Robayo, el exdirector general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, explicó que desde el 2011, por disposición del Gobierno de Ecuador, se creó la entidad que dirigió, como una respuesta ante las situaciones de emergencia en su país, acompañado de un sistema de videovigilancia. Recordó que este servicio aportó notablemente en la reducción de la criminalidad.

"En el año 2011, teníamos 15.38 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el año 2016, 2017 y 2019 estos bajaron a 5.83 homicidios por cada 100 mil habitantes. Lamentablemente, hoy, en el 2023, tenemos 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto da muestras claras que el Servicio Integrado de Seguridad desde el 2012 que comenzó a operar a nivel nacional desde 16 centros integrados, con toda esta nueva tecnología, el sistema de videovigilancia, el sistema de las llamadas hacia la central 911, línea única de emergencia, aportó notablemente en la seguridad", dijo.

Rubén Robayo destacó que el ECU 911 se apoyaba en un sistema de videovigilancia para anticipar una emergencia. Lamentó que en los últimos años se dejaron de instalar cámaras de seguridad en las calles de Ecuador. Además, sostuvo que es importantísimo que los municipios coadyuven en la lucha contra la inseguridad.

"En el caso de Quito todos los ciudadanos pagamos un impuesto por tasa de seguridad. Desde el año 2013 aproximadamente, bajo la gestión que yo realicé, logramos que el municipio de Quito destine alrededor de un millón de dólares en pago de conectividad de todas las cámaras que estaban dentro del distrito metropolitano de Quito", afirmó.

Asimismo, Rubén Robayo argumentó que el incremento de la criminalidad en Ecuador se debe a la lucha de territorios del microtráfico y narcotráfico de drogas.

Planteamientos

El exdirector de los Amigos de la PNP Gabriel Seminario aseguró que la solución de la inseguridad en el Perú no pasa por generar más efectivos, sino en más agentes que cuiden las calles. Precisó que la PNP funciona mal, debido a que en los últimos años el Perú tuvo 40 ministros del Interior y sufrió "una renovación exagerada" de sus directivos. Además, advirtió que el país está registrando la mitad de tasa de homicidios que se registran en el Latinoamérica.

"Uno: el tema del patrullaje. Lima tiene 100 mil cuadras, se necesitan 2 000 patrulleros rentados para tener un índice de 50 cuadras por patrullero (...) Hay que hacer un patrullaje eficiente. Segundo punto: comisarías. Hay que impulsar el mapeo delictivo para poder dirigir los recursos a las zonas más calientes de la ciudad. Y en tema de comisarías hay que actualizar el estudio del London Consulting, que encontraron unos años atrás que solamente en las comisarías dedicaban el 30 % de su tiempo a temas de seguridad (...) El tercer punto: tema social. La salud policial funciona bastante mal, entonces hay que mejorarla", planteó.

Además, Gabriel Seminario consideró que las cámaras de videovigilancia son importantes para la lucha contra la inseguridad ciudadana ya que son disuasivas y permiten hallar a los delincuentes.

"El Perú, por ejemplo, hoy día debe tener algunos miles de cámaras de videovigilancia. Inglaterra tiene millones. Evidentemente las cámaras de videovigilancia son un elemento importante en la lucha contra la delincuencia", dijo.

El presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras para América Latina y el Caribe, José Manuel Saavedra Molina, indicó que es necesario articular políticas exitosas en materia de seguridad de otros países.

"Y básicamente tener dos objetivos para que la ciudadanía se encuentre tranquila. Atender con eficacia y eficiencia las llamadas de los vecinos, es decir, reducir el tiempo de llegada a una emergencia. Hoy día es la principal queja (...) y el segundo gran objetivo, es lograr la disminución del índice delictivo para lograr la disminución de percepción de inseguridad ciudadana en los vecinos y tener las metas claras", expresó.

De otro lado, José Manuel Saavedra Molina resaltó el tema de videovigilancia en las calles de la ciudad de Quito y sostuvo que sería una gran estrategia para importar al Perú un sistema de cámaras y botón de pánico dentro de los taxis y buses.

"No hay una central unificada: tenemos en este momento un montón de cámaras, pero no están unidas. Hay que interconectarlas. San Isidro, Miraflores, Magdalena y San Juan de Lurigancho tienen cámaras; pero no hay una única central que permita hacer una persecución en tiempo real", manifestó.