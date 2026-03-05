Últimas Noticias
Incendio de gran magnitud consumió almacén en Comas: bomberos trabajaron hasta la madrugada para controlar el fuego

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Más de 40 unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia. Dos personas, entre ellas un bombero, resultaron heridas en el siniestro.

Lima
00:00 · 01:26
Los bomberos trabajaron hasta la madrugada para controlar las llamas.
Los bomberos trabajaron hasta la madrugada para controlar las llamas. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Alarma en Comas. Un incendio de gran magnitud consumió un almacén de insumos utilizados para la fabricación de colchones, ubicado en la cuadra 15 de la avenida Mariano Condorcanqui, en este distrito del norte de la capital.

Más de 40 unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron atender la emergencia, reportada al promediar las 9:30 p.m. del miércoles, según consigna la página web de la institución.

Los bomberos trabajaron hasta la madrugada para controlar el incendio, catalogado como Código 4. Al cierre de este informe, los agentes realizaban trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, para evitar que las llamas se reaviven.

Dos heridos en el incendio

Dos personas, entre ellas un bombero, resultaron heridas en el incendio, indicó a RPP Cinthia Torres, vocera el Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU). Afortunadamente, ambos afectados no sufrieron lesiones de gravedad, por lo que su vida no corre peligro.

“Hemos ya atendido dos pacientes, entre ellos un bombero. Ha habido una explosión y él ha sido afectado. Felizmente, ha tenido quemaduras de primer grado y ha sido atendido por SAMU y está ahorita sigue con sus labores”, refirió.

“La otra persona ha sido (atendida) por asfixia. Ha sido atendida por SAMU y ya se le ha dado de alta, con recomendaciones”, añadió la funcionaria.

Las causas de este incendio de gran magnitud serán determinadas con las investigaciones, que iniciarán apenas los bomberos culminen sus labores en el lugar.

Incendio Comas Cuerpo de Bomberos

