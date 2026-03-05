Transportistas se movilizarán este jueves por el centro de Lima para exigir al Gobierno resultados contra extorsiones

Los transportistas de ATSUPER se movilizarán sin vehículos por las calles del centro de Lima y esperan llegar al Congreso y Palacio de Gobierno para reclamar por la ola de inseguridad a la que están expuestos.

Grupos de transportistas de Lima Este y Lima Norte realizarán este jueves 5 de marzo una movilización en el centro de Lima para exigir al Gobierno y al Congreso medidas más efectivas ante la ola de criminalidad que azota a su gremio.

Así lo confirmó a RPP, Frank Gómez, vocero de la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), quien indicó que realizarán la movilización a pie y que están evaluando si el punto de concentración será Plaza Dos de Mayo o Plaza San Martín.

“(Hemos tomado la decisión) de no ir con vehículos por ese temita del combustible, la gente quiere racionalizar, va a ser marcha nomás. Estamos viendo si va a ser dos de mayo o en Plaza San Martín. Al Congreso y a Palacio porque hasta ahora no hemos tenido respuesta de la ministra Miralles ni del presidente”, dijo.

Buscan reunión con Balcázar

El vocero indicó que la asociación integra a más de 100 empresas formales de transporte público y que esperan recibir respuesta del presidente José María Balcázar.

Según dijo, solicitaron al mandatario una reunión a pocos días de que asumiera el cargo, para tratar la problemática de inseguridad a la que están expuestos a diario los conductores de transporte público.

Además, aseguró que el sector protestará debido a la falta de implementación de la ley 32490, que contempla medidas preventivas, así como indemnizaciones para los familiares de los conductores que fueron asesinados.