Transportistas se movilizarán este jueves por el centro de Lima para exigir al Gobierno resultados contra extorsiones

| Fuente: RPP
Los transportistas de ATSUPER se movilizarán sin vehículos por las calles del centro de Lima y esperan llegar al Congreso y Palacio de Gobierno para reclamar por la ola de inseguridad a la que están expuestos.

Grupos de transportistas de Lima Este y Lima Norte realizarán este jueves 5 de marzo una movilización en el centro de Lima para exigir al Gobierno y al Congreso medidas más efectivas ante la ola de criminalidad que azota a su gremio.

Así lo confirmó a RPP, Frank Gómez, vocero de la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), quien indicó que realizarán la movilización a pie y que están evaluando si el punto de concentración será Plaza Dos de Mayo o Plaza San Martín.

“(Hemos tomado la decisión) de no ir con vehículos por ese temita del combustible, la gente quiere racionalizar, va a ser marcha nomás. Estamos viendo si va a ser dos de mayo o en Plaza San Martín. Al Congreso y a Palacio porque hasta ahora no hemos tenido respuesta de la ministra Miralles ni del presidente”, dijo.

Buscan reunión con Balcázar

El vocero indicó que la asociación integra a más de 100 empresas formales de transporte público y que esperan recibir respuesta del presidente José María Balcázar.

Según dijo, solicitaron al mandatario una reunión a pocos días de que asumiera el cargo, para tratar la problemática de inseguridad a la que están expuestos a diario los conductores de transporte público.

Además, aseguró que el sector protestará debido a la falta de implementación de la ley 32490, que contempla medidas preventivas, así como indemnizaciones para los familiares de los conductores que fueron asesinados.

Transportistas Inseguridad ciudadana

