Corte de agua en Lima hoy 05 de marzo: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 05 de marzo?

Distrito

SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy

Motivo
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS REDES
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Condevilla del Señor
  • Urbanización El Pedregal
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 05 de Marzo, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 05 de Marzo, 8:00 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Nueva Florida
  • Urbanización Primavera y Manco Inca 11 y 12
  • Urbanización Vista Alegre
  • Urbanización La Libertad
  • Urbanización Clorinda Málaga de Prado
  • Urbanización Manco Inca
  • Urbanización La Merced
  • Urbanización Pampa Comas
  • Urbanización Sol Naciente
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 05 de Marzo, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 05 de Marzo, 8:00 pm
Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización El Portillo de Carapongo I
  • Urbanización El Portillo de Carapongo II
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 05 de Marzo, 2:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 05 de Marzo, 11:50 pm
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

