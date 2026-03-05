Comas: Bomberos lograron confinar incendio código 4 y continúan trabajos para extinguirlo

El jefe departamental de los Bomberos de Lima Norte indicó en RPP que la emergencia ya no se propagará a edificios contiguos y que el fuego será extinguido en las próximas horas.

El incendio que afecta un conjunto de inmuebles en Comas desde la noche del miércoles fue confinado por los Bomberos que aún trabajan para controlarlo y extinguirlo.

Así lo confirmó a RPP, el brigadier mayor Jaime Carrasco, jefe departamental de los Bomberos de Lima Norte, quien indicó que la emergencia ya ha sido contenida y no se extenderá a inmuebles contiguos.

Según indicó, el incendio afecta a tres amplios inmuebles, en los que funcionaría una fábrica de colchones, lo que permitió que las llamas se propaguen rápidamente debido a los químicos.

“Tenemos un incendio de grandes proporciones esta zona es industrial tenemos esta zona es industrial, tenemos tres locales aproximadamente de 5 000, 3 500 y 3 500 metros, los cuales están íntegramente prendidos”, sostuvo.

“Uno de es de insumos para colchones, otro de insumos químicos y otro de resortes. En los insumos químicos tenemos acetatos y acetonas que han hecho combustión”, añadió.

Continúan trabajos

El bombero sostuvo que el incendio fue clasificado como código 4 debido a la falta de agua para controlarlo; sin embargo, dijo que ya cuentan con el apoyo de cisternas de municipios cercanos, así como de las propias máquinas.

“Hemos confinado en este momento el incendio y su clasificación es código 4 por la ausencia de agua. Ahora nos están abasteciendo algunas cisternas de los municipios aledaños al lugar y las mismas cisternas de todo Lima, del cuerpo de bomberos que estamos trabajando en la contención del incendio. No está dominado, pero está contenido, ya no se va a propagar más”, sostuvo.

El jefe departamental de Lima Norte de los bomberos indicó que algunas personas resultaron con quemaduras de primer y segundo grado al inicio de la emergencia, pero que ya fueron atendidas por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU). Asimismo, indicó que esperan poder controlar totalmente el incendio dentro de las próximas horas.

Respuesta a emergencia

El Ministerio de Salud informó, a través de sus redes sociales, que el incendio es de código 4 y por medio del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) se movilizó de inmediato a tres ambulancias para brindar atención médica oportuna a las personas afectadas.

Asimismo, dio a conocer que los hospitales Cayetano Heredia y Sergio E. Bernales han activado sus protocolos correspondientes para la atención de posibles pacientes.

Por su parte, el Senamhi informó que los contaminantes del aire generados tras el incendio en Comas se desplazan hacia el noreste de la capital a una velocidad de 8.3 km/h afectando los distritos de Puente Piedra y Carabayllo.