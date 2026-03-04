Vecinos informaron al Rotafono de RPP que el fuego habría iniciado en una fábrica de colchones ubicado en la avenida Condorcanqui.

Incendio en Comas: Más de 20 unidades de los bomberos trabajan para controlar la emergencia | Fuente: Rotafono RPP

Un incendio registra esta noche en un inmueble ubicado en la intersección de la avenida Condorcanqui con San Carlos, en el distrito de Comas. Hasta el momento hay unas 39 unidades de bomberos que trabajan en la zona para controlar las llamas, mientras se evalúan posibles daños y afectados.

Las llamas han generado una espesa columna de humo negro que puede verse desde varios puntos del distrito. Vecinos se comunicaron con el Rotafono de RPP para señalar que el incendio se estaría dando en una fábrica de colchones, por lo que piden la ayuda necesaria para controlar la emergencia lo más pronto posible.

Personal de la Municipalidad de Comas y la Policía Nacional han llegado para acordonar el área a fin de evitar que las personas se acerquen al lugar.

Incendio de código 4

El Ministerio de Salud informó, a través de sus redes sociales, que el incendio es de código 4 y por medio del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) se movilizó de inmediato a tres ambulancias para brindar atención médica oportuna a las personas afectadas. Asimismo, dio a conocer que los hospitales Cayetano Heredia y Sergio E. Bernales han activado sus protocolos correspondientes para la atención de posibles pacientes.

Por su parte, el Senamhi informó que los contaminantes del aire generados tras el incendio en Comas se desplazan hacia el noreste de la capital a una velocidad de 8.3 km/h afectando los distritos de Puente Piedra y Carabayllo.

El incendio se puede ver desde varios puntos del distrito. | Fuente: Rotafono RPP