Extorsionadores detonaron explosivo en un restobar de Comas: grabaron el ataque y enviaron el video a los dueños

El ataque se produjo en la segunda cuadra de la avenida Retablo. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Empresarios, en la mira de la delincuencia. Extorsionadores detonaron un potente explosivo en la puerta de un restobar, ubicado en la segunda cuadra de la avenida Retablo, en el distrito de Comas, al norte de Lima.

Lo más indignante es que los malvivientes grabaron el ataque y enviaron el video a los dueños del negocio, confirmó a RPP un allegado a la familia.

“(Los delincuentes) quieren que se comunique con mi cuñado, pero mi cuñado no responde números desconocidos, tampoco de mensajes. Ahí justo mandaron un video cuando estaban prendiendo la dinamita a la hija de mi cuñado. Han grabado el ataque”, sostuvo.

En el video, se ve que el explosivo fue adherido a la puerta metálica del restobar; tras lo cual uno de los delincuentes acerca un encendedor a la mecha. El clip se corta antes de que se produzca la detonación.



Este es el video enviado por los extorsionadores.

Vecinos consternados

Agentes de la Comisaría PNP Santa Luzmila llegaron al lugar y acordonaron el lugar del ataque, para realizar las diligencias del caso.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió a la zona y se sumó a las investigaciones en torno a este atentado.

Los policías confirmaron que no se han registrado heridos ni víctimas mortales por este atentado, pero los vecinos se han mostrado muy preocupados por lo sucedido.

A través de RPP, exigieron más presencia policial y que se mejore la iluminación en la avenida Retablo, a fin de disuadir a los antisociales.

