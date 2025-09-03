Últimas Noticias
Comenzó a operar nueva ruta del Corredor Azul que une el Cercado de Lima y SMP: conoce su recorrido y paraderos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Tras unos días de marcha blanca, este miércoles entró en funcionamiento el llamado ‘Servicio alimentador extraordinario 08’. Un equipo de RPP llegó a su paradero inicial y conversó con los usuarios, que compartieron sus expectativas.

Lima
00:00 · 02:01
Corredor Azul
Los usuarios del Corredor Azul hicieron un llamado a aumentar la flota de buses. | Fuente: RPP

Este miércoles, 3 de septiembre, comenzó a operar la nueva ruta del Corredor Azul, que unirá el Cercado de Lima con el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Se trata del llamado ‘Servicio alimentador extraordinario 08’, que inicia su ruta en la avenida Tacna y cuenta con más de 20 estaciones, hasta su paradero final, en la avenida Perú.

Cabe mencionar que el servicio tuvo una marcha blanca de tres días, en los que se realizaron más de 10 mil viajes gratuitos, destacó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El horario de este nuevo servicio será de lunes a domingo, de 5:00 a.m. hasta la medianoche, con una frecuencia de paso de cinco minutos, aproximadamente. El costo del viaje será de S/ 2.00.

Un equipo de RPP llegó esta mañana al paradero inicial del nuevo servicio y conversó con diversos usuarios, que coincidieron en asegurar que los distintos corredores necesitan aumentar su flota de buses, a fin de cubrir la demanda y evitar aglomeraciones en los paraderos, especialmente en las llamadas horas punta.

Durante la marcha blanca, se realizaron más de 10 mil viajes gratuitos.
Durante la marcha blanca, se realizaron más de 10 mil viajes gratuitos. | Fuente: ATU

¿Cuál es el recorrido de la nueva ruta del Corredor Azul?

Los buses del ‘Servicio alimentador extraordinario 08’ recorren importantes avenidas, como Garcilaso de la Vega, Venezuela, Arica, Óscar R. Benavides, Nicolás Dueñas, entre otras. 

Según la ATU, no existe una ruta de transporte público que haga un recorrido similar, por lo que los usuarios deben conectar sus viajes en varios servicios, llegando a pagar hasta S/ 10. 

El nuevo servicio del Corredor Azul tendrá 22 paraderos de Lima a SMP y 26 paraderos en el sentido contrario.

Corredor Azul ATU Lima SMP

