Corredor Azul inicia este domingo marcha blanca de nueva ruta que unirá San Martín de Porres y el Cercado de Lima

La nueva ruta tendrá 22 paraderos del Cercado de Lima a San Martín de Porres y 26 paraderos en el sentido contrario. La marcha blanca durará tres días y desde el miércoles 3 de setiembre se cobrará 2 soles de tarifa.

El Corredor Azul iniciará el domingo 31 de agosto la marcha blanca de su nueva denominada ‘Servicio alimentador extraordinario 08’, que unirá el Cercado de Lima y el distrito de San Martín de Porres y viceversa, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El concesionario de este servicio informó que la ruta irá desde la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, hasta la avenida Perú, en San Martín de Porres y que también recorrerá importantes vías como Garcilaso de la Vega, Arica, Óscar R. Benavides, Nicolás Dueñas, entre otras.

Esta nueva ruta tendrá 22 paraderos de Lima a San Martín de Porres y 26 paraderos en el sentido contrario. Estará operativo de lunes a domingo desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, con una frecuencia de paso de cinco minutos, aproximadamente, con lo que se estima beneficiar a más de 6 000 usuarios al día.

Marcha blanca

Durante la marcha blanca, que durará hasta el martes 2 de setiembre, el Consorcio Transporte Arequipa S.A., que opera los buses del Corredor Azul, no cobrará pasaje a los usuarios.

Con esta fase de marcha blanca se busca dar a conocer a los usuarios el diseño de la nueva ruta, la ubicación de los paraderos, las alternativas de integración con rutas, entre otros temas.

Este nuevo servicio significará un ahorro considerable para los bolsillos de los usuarios, pues la tarifa será de S/ 2, la cual se comenzará a cobrar desde el miércoles 3 de setiembre, pagando con las tarjetas del Metropolitano o de Lima Pass.

Actualmente, no existe una ruta de transporte público que haga un recorrido similar, por lo que los usuarios deben conectar sus viajes en varios servicios llegando a pagar hasta S/ 10. Además, ahorrarán tiempo, pues con este nuevo servicio podrán movilizarse en aproximadamente 1 hora y 20 minutos; es decir, 10 minutos menos que en la actualidad.