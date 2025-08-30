Últimas Noticias
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Condenan a seis años y cinco meses de cárcel a conductor que atropelló a fiscalizador de la ATU en SJL

Durante la audiencia del caso, el chofer admitió su responsabilidad.
Durante la audiencia del caso, el chofer admitió su responsabilidad. | Fuente: ATU
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Durante la audiencia del caso, el chofer admitió su responsabilidad. Además de la condena de prisión efectiva, Miguel Ángel Yange Pajuelo deberá pagarle al fiscalizador afectado una reparación civil de S/ 6 000.

El Poder Judicial sentenció a seis años y cinco meses de prisión efectiva contra Miguel Ángel Yange Pajuelo por atropellar -el 25 de octubre de 2024- a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante un operativo realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

El chofer fue condenado por cometer el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves; y el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito.

Yange Pajuelo recibió esta sentencia tras cumplir nueve meses de prisión preventiva. Asimismo, el Poder Judicial dispuso el pago de una reparación civil de S/ 6 000 al fiscalizador afectado.

Cabe destacar que, durante la audiencia del caso, el chofer admitió su responsabilidad.

El caso

En octubre del año pasado, Yange Pajuelo atropelló a un fiscalizador de la ATU en el cruce de las avenidas Lurigancho y Pirámide del Sol durante un operativo.

El conductor, quien brindaba el servicio de colectivo informal, trató de darse a la fuga para no ser intervenido a bordo de su vehículo de placa A7I-702. Sin embargo, durante su escape, atropelló al fiscalizador.

“El hombre acelera y me impacta en el pecho, me tira al piso, me sobrepasa y se da a la fuga. Yo me estaba desplazando por la calzada y sentí el impacto”, señaló el funcionario afectado, relato que aparece en la sentencia.

Tras el accidente, el fiscalizador fue trasladado de emergencia a una clínica cercana, donde fue diagnosticado con contusiones y traumatismos a causa del choque.  

Agresiones a fiscalizadores de la ATU

Lo ocurrido en octubre del 2024 no fue un hecho aislado. Según información de la ATU, en lo que va del 2025, se han registrado 16 agresiones a fiscalizadores durante el desempeño de sus funciones.

Asimismo, en el mismo periodo de tiempo en 2024, se produjeron 34 ataques a fiscalizadores durante el desempeño de sus funciones.

