Condenan a seis años y cinco meses de cárcel a conductor que atropelló a fiscalizador de la ATU en SJL

El Poder Judicial sentenció a seis años y cinco meses de prisión efectiva contra Miguel Ángel Yange Pajuelo por atropellar -el 25 de octubre de 2024- a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante un operativo realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

El chofer fue condenado por cometer el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves; y el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito.

Yange Pajuelo recibió esta sentencia tras cumplir nueve meses de prisión preventiva. Asimismo, el Poder Judicial dispuso el pago de una reparación civil de S/ 6 000 al fiscalizador afectado.

Cabe destacar que, durante la audiencia del caso, el chofer admitió su responsabilidad.

El caso

En octubre del año pasado, Yange Pajuelo atropelló a un fiscalizador de la ATU en el cruce de las avenidas Lurigancho y Pirámide del Sol durante un operativo.

El conductor, quien brindaba el servicio de colectivo informal, trató de darse a la fuga para no ser intervenido a bordo de su vehículo de placa A7I-702. Sin embargo, durante su escape, atropelló al fiscalizador.

“El hombre acelera y me impacta en el pecho, me tira al piso, me sobrepasa y se da a la fuga. Yo me estaba desplazando por la calzada y sentí el impacto”, señaló el funcionario afectado, relato que aparece en la sentencia.

Tras el accidente, el fiscalizador fue trasladado de emergencia a una clínica cercana, donde fue diagnosticado con contusiones y traumatismos a causa del choque.

Agresiones a fiscalizadores de la ATU

Lo ocurrido en octubre del 2024 no fue un hecho aislado. Según información de la ATU, en lo que va del 2025, se han registrado 16 agresiones a fiscalizadores durante el desempeño de sus funciones.

Asimismo, en el mismo periodo de tiempo en 2024, se produjeron 34 ataques a fiscalizadores durante el desempeño de sus funciones.