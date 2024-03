Lima Comunidad Shipibo-Konibo exige justicia tras asesinato de uno de sus miembros

La comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo, en el distrito limeño del Rímac, pide justicia por el asesinato de Michael Gerardo Gómez García, quien fue baleado presuntamente por dos presuntos delincuentes extranjeros, informó a RPP, su padre Walter Gómez.

El sábado 23 de marzo, estos dos presuntos delincuentes ingresaron a la comunidad ubicada en el Rímac y trataron de asaltar a uno de sus integrantes. Al darse cuenta, llaman a la Policía Nacional del Perú (PNP), pero los afectivos no llegaron. Luego, los presuntos asaltantes amenazaron a la comunidad con vengarse.

Al día siguiente, los mismos delincuentes regresaron y asesinaron a Michael Gómez García. Este caso ha causado una gran indignación entre los miembros de la comunidad shipibo-konibo, quienes han alzado su voz de protesta y pidieron justicia.

Walter Gómez, padre de Michael Gómez García, indicó que su hijo deja en la orfandad a cuatro niños. Son 400 familias las que viven en la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo.

“Mi único hijo, mi brazo derecho. Él se sacrificaba para mantener a sus hijos, cuatro niños. Él ha sido el único. Queremos justicia, de acuerdo a la ley, cadena perpetua”, dijo el padre de familia a RPP.

Comunidad Shipibo-Konibo exige justicia tras asesinato de uno de sus miembros | Fuente: RPP

Dirigente de la comunidad pide sanción máxima

El dirigente de la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo, Vladimir Inuma, pidió a las autoridades que encuentren al asesino y lo sancionen con la condena máxima según la ley.

“Que tomen cartas en el asunto. Si ellos no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer de acuerdo a nuestra cultura. Por supuesto que tenemos que trabajar una alianza con ellos. Pero si es que ellos no toman cartas en el asunto, nosotros como comunidad también nos ampara nuestra ley, que es el convenio 169. […] Hemos llamado a la Policía, pero igual, no llegaron”, declaró el dirigente a RPP.

Según información policial, los dos delincuentes han sido identificados como Alejandro Rodríguez Arenas, de 19 años, y su hermano mayor, Adrián Rodríguez Arenas, quien es el autor del crimen y se encuentra desaparecido. La Policía Nacional ya está tras sus pasos.