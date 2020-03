Martín Corrales | Fuente: RPP

Martín Corrales es un adulto mayor que por 30 años trabajó como estibador en el jirón Italia, en el distrito limeño de La Victoria, pero ahora vive en la calle y se encuentra enfermo.

Los vecinos de la zona adviertieron a RPP Noticias que si el hombre, de aproximadamente 80 años, se contagia del nuevo coronavirus no podrá soporta la enfermedad por lo que pidieron que sea trasladado a un asilo.

"Estamos pidiendo un apoyo muy grande al señor presidente y a la ministra de la Mujer que lo apoyen, nosotros lo conocemos más de 15 años y de la noche a la mañana cayó enfermo y ahora con este problema del nuevo coronavirus automáticamente se va a enfermar", lamentó.

Uno de los vecinos solicitó ayuda inmediata para Martín Corrales, porque creen que tiene tuberculosis y permanece durmiendo a un lado de su carretilla de trabajo.

"Le damos de comer, pero ya no come nada (...) en la calle vive, duerme, ahí están sus cositas, el junta retazos de tela, lo vende y con esa platita se mantiene él y nosotros le damos su desayunos, su cenita; pero ya no come, hace una semana que ya no come", relató.