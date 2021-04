COVID-19 en Perú | Fuente: Minsa

Luego de 85 días de luchar por su vida en el Hospital Emergencia Ate Vitarte, el médico internista de la región Huánuco, doctor Abel Ponce Hurtado, logró vencer la COVID-19. El galeno presentaba un 80 % de compromiso pulmonar a causa del virus, por lo que permaneció 53 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



El médico de 48 años contrajo el virus mientras atendía a pacientes con nuevo coronavirus, sin advertir que se convertiría en uno el 22 de enero, cuando fue trasladado vía aérea hacia el nosocomio de Ate.



Allí, el equipo multidisciplinario de salud observó -a través de una tomografía- que sus pulmones estaban severamente comprometidos. Ello, sumado a la insuficiencia respiratoria aguda y la neumonía grave, determinaron su pase a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para recibir ventilación mecánica.



El doctor Luis Bracamonte, médico intensivista del Hospital Emergencia Ate Vitarte, manifestó que debido al cuadro clínico grave que presentaba el paciente, su pronóstico era poco favorable. Sin embargo, gracias a la atención oportuna del equipo, se le pudo brindar soporte oxigenatorio a través de un ventilador mecánico durante 53 días, hasta que poco a poco fue mejorando y pudieron extubarlo satisfactoriamente.



"El colega tenía un compromiso severo en ambos pulmones, pero a pesar de requerir de una traqueostomía y constante fisioterapia, logró salir de ese cuadro, evolucionando favorablemente hasta recuperar la ventilación espontánea y salir de alta", agregó el especialista.

"Dios me ha dado la oportunidad de vivir"



A su salida de este nosocomio, el doctor Abel Ponce Hurtado solo tuvo palabras de agradecimiento hacia todo el personal de salud que veló por su bienestar físico y mental durante esta larga estancia hospitalaria.



"Dios me ha dado la oportunidad de vivir y puso en mi camino a estas maravillosas personas: médicos, enfermeros, técnicos y fisioterapeutas. Han sido excelentes personas, me ayudaron en mi recuperación. Agradezco principalmente a la directora del establecimiento de salud, Shirley Monzón Villegas, y al doctor Bracamonte que me brindaron su apoyo incondicional en este difícil momento", manifestó.



Antes de retomar sus actividades en la primera línea de respuesta frente al nuevo coronavirus, el médico deberá continuar con su proceso de recuperación, guardando ciertos cuidados y llevando a cabo un tratamiento especializado en terapia física y rehabilitación.

