Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Fieles acuden masivamente al Santuario de Santa Rosa de Lima: estas son las calles cerradas y las rutas de desvío

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La avenida Tacna permanecerá cerrada para facilitar la llegada de los creyentes, por lo que los corredores Azul y Morado sufrirán desvíos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 06:26
Los creyentes vienen formando largas filas desde muy temprano para ingresar al santuario.
Los creyentes vienen formando largas filas desde muy temprano para ingresar al santuario. | Fuente: RPP

Este sábado, 30 de agosto, cientos de fieles llegan a la Basílica y Santuario del Convento de Santa Rosa de Lima, en el Cercado de Lima, para venerar a la patrona de América.

Los creyentes vienen formando largas filas desde muy temprano para ingresar al santuario, participar en la misa y dejar sus cartas en el popular Pozo de los Deseos. Asimismo, se encuentra habilitada la ermita, donde los fieles arrojan monedas.

En diálogo con RPP, una mamita contó que llegó desde Villa María del Triunfo (VMT) acompañada de su hijo para pedir por su familia.

“Hemos venido a Santa Rosa para desear lo mejor a nuestra familia. Todos los años siempre venimos acá”, señaló el hijo de la mujer, quien confesó que acompaña a su progenitora hasta al santuario desde los 7 años. “Siempre voy acá a tirar monedas y escribir una carta”, acotó.

Por su parte, otra mujer indicó que llegó al santuario desde Pisco y acompañada de su hija para pedir por el bienestar de su familia.

“Todos los años [vengo]. [Les digo a los fieles] que vengan a ver por este día sobre todo”, expresó.

Cabe destacar que se tiene proyectado que más de 90 mil personas lleguen hasta la Basílica y Santuario del Convento de Santa Rosa de Lima. Además, se recomienda a los fieles tomar sus precauciones debido a las largas filas que se vienen formando en los exteriores.

Fieles dejan sus cartas en el pozo de los deseos.

Fieles dejan sus cartas en el pozo de los deseos. Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Desvíos de los corredores

Ante la gran movilización de creyentes en los alrededores del santuario, la avenida de Tacna permanecerá cerrada, por lo que Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dispuesto desvíos para los corredores Azul y Morado.

Los servicios del corredor Azul modificarán su recorrido por las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola. Asimismo, para facilitar la llegada y movilización de pasajeros, se habilitarán paraderos temporales en la plaza Dos de Mayo y en la intersección de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola.

Por otra parte, la línea 412 del corredor Morado también presentará cambios. El servicio, que viene desde San Juan de Lurigancho, solo llegará hasta el paradero Pizarro.

Te recomendamos

Reflexiones del evangelio

Sábado 30 de agosto | (Santa Rosa de Lima) - "(el grano de mostaza es) más pequeño que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas, y se hace árbol)"

Hoy, la Iglesia recuerda a Santa Rosa de Lima. El evangelio que toca es el de Mateo 13, 31 al 35.
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Santa Rosa de Lima Santa Rosa Cercado de Lima

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA