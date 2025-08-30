Fieles acuden masivamente al Santuario de Santa Rosa de Lima: estas son las calles cerradas y las rutas de desvío

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los creyentes vienen formando largas filas desde muy temprano para ingresar al santuario. | Fuente: RPP

Este sábado, 30 de agosto, cientos de fieles llegan a la Basílica y Santuario del Convento de Santa Rosa de Lima, en el Cercado de Lima, para venerar a la patrona de América.

Los creyentes vienen formando largas filas desde muy temprano para ingresar al santuario, participar en la misa y dejar sus cartas en el popular Pozo de los Deseos. Asimismo, se encuentra habilitada la ermita, donde los fieles arrojan monedas.

En diálogo con RPP, una mamita contó que llegó desde Villa María del Triunfo (VMT) acompañada de su hijo para pedir por su familia.

“Hemos venido a Santa Rosa para desear lo mejor a nuestra familia. Todos los años siempre venimos acá”, señaló el hijo de la mujer, quien confesó que acompaña a su progenitora hasta al santuario desde los 7 años. “Siempre voy acá a tirar monedas y escribir una carta”, acotó.

Por su parte, otra mujer indicó que llegó al santuario desde Pisco y acompañada de su hija para pedir por el bienestar de su familia.

“Todos los años [vengo]. [Les digo a los fieles] que vengan a ver por este día sobre todo”, expresó.

Cabe destacar que se tiene proyectado que más de 90 mil personas lleguen hasta la Basílica y Santuario del Convento de Santa Rosa de Lima. Además, se recomienda a los fieles tomar sus precauciones debido a las largas filas que se vienen formando en los exteriores.

Fieles dejan sus cartas en el pozo de los deseos. Fuente: RPP

Desvíos de los corredores

Ante la gran movilización de creyentes en los alrededores del santuario, la avenida de Tacna permanecerá cerrada, por lo que Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dispuesto desvíos para los corredores Azul y Morado.

Los servicios del corredor Azul modificarán su recorrido por las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola. Asimismo, para facilitar la llegada y movilización de pasajeros, se habilitarán paraderos temporales en la plaza Dos de Mayo y en la intersección de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola.

Por otra parte, la línea 412 del corredor Morado también presentará cambios. El servicio, que viene desde San Juan de Lurigancho, solo llegará hasta el paradero Pizarro.