¡Atención, usuarios del Corredor Rojo! La Ruta 204 tendrá un nuevo recorrido y paraderos adicionales

¡Atención, usuarios del Corredor Rojo! La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la Ruta 204 de este servicio tendrá un nuevo recorrido y cuatro paraderos adicionales por sentido.

El organismo detalló que, en el sentido con dirección a San Miguel; los buses de esta ruta pasarán por la avenida Javier Prado Oeste, por la avenida Brasil (vía auxiliar), por el jirón Cusco y por el jirón Libertad, antes de retomar a la avenida La Marina.

En tanto, en el sentido con dirección a La Molina; las unidades de transporte circularán por la avenida La Marina (auxiliar), por la avenida Brasil (auxiliar) y por la avenida Javier Prado Oeste.

“Todos los nuevos paraderos contarán con su debida señalización”, indicó la ATU en sus redes sociales oficiales.

Este es el nuevo recorrido de la Ruta 204 del Corredor Rojo:



Sobre la Ruta 204 del Corredor Rojo

La Ruta 204 del Corredor Rojo une los distritos de Pachacámac y San Miguel, en un trayecto que tiene más de 30 paraderos.

Las tarifas de este servicio son de S/ 2.40 para el público general y de S/ 1.20 para estudiantes.

De lunes a viernes, los buses de la Ruta 204 circulan desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., mientras que los domingos operan de 5:00 a.m. a 10:30 p.m.

