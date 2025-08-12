Capturan a presuntos integrantes de la peligrosa banda ‘Los Mexicanos’ en el Cercado de Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los sospechosos fueron captados por las cámaras de seguridad del municipio de Lima. | Fuente: Municipalidad de Lima

Golpe al crimen organizado. Agentes de la Policía Nacional capturaron a presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’, peligrosa banda vinculada a extorsiones y amenazas contra ciudadanos y negocios de la capital.

Cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima captaron el desplazamiento de los sospechosos por distintos puntos de la ciudad, como los jirones de la Unión, Junín y Sebastián Lorente.

Las imágenes los muestran dejando notas extorsivas a propietarios de distintos negocios.

Estos videos fueron entregados a la Policía Nacional, que procedió a realizar intervenciones en puntos estratégicos, como el óvalo Santo Cristo, La Huerta Perdida y el jirón Huari, logrando la captura de parte de los presuntos integrantes de esta organización criminal.

“Asimismo, ya se ha identificado a otros miembros de la banda, quienes actualmente se encuentran en proceso de búsqueda por parte de las autoridades”, indicó el municipio de Lima en un comunicado.



Sobre ‘Los Mexicanos’

‘Los Mexicanos’ es una organización criminal conformada por jóvenes, algunos menores de edad, que presuntamente reciben órdenes desde México.

Según la PNP, la banda está vinculada a una serie de crímenes, principalmente relacionados al cobro de extorsiones.

Para sus amenazas, estos malvivientes no dudan en amedrentar a sus víctimas con explosivos, provocando incendios y hasta perpetrando homicidios.

En octubre pasado, 11 presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ fueron detenidos en un operativo policial realizado en el distrito de La Victoria.



