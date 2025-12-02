Costa Verde cerrará por los Juegos Bolivarianos 2025: conoce las fechas, horarios y planes de desvíos

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso nuevos cierres de la Costa Verde debido a la realización de diversas competencias de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, evento deportivo que culmina el próximo domingo 7 de diciembre.

A continuación, conoce a causa de qué competencias cerrarán la vía y las fechas, horarios y planes de desvíos para que tomes tus precauciones.

Triatlón

Este martes 2 de diciembre la Costa Verde permanecerá cerrada desde las 11:30 p.m. hasta la 1:00 p.m. del miércoles 3 de diciembre debido a la competencia de triatlón.

El cierre de la vía será mayor que en otras oportunidades debido a la naturaleza de la competencia. El desvío en la zona norte empezará por las avenidas Armendáriz, El Sol, San Martín y José Olaya. Por otro lado, de sur a norte, iniciará por Mariscal Nieto, y seguirá por las avenidas Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y bajada Armendáriz.

Ciclismo

La competencia de ciclismo motivará un nuevo cierre de la vía, pero esta vez de forma total. Este empezará el jueves 4 de diciembre desde las 11:30 p.m. hasta las 1 p.m. del 5 de diciembre.

Según el plan de desvío compartido por la MML, los vehículos circularán de norte a sur por las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendariz, San Martín y José Olaya. En sentido contrario (sur-norte), los automóviles se trasladarán por las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz.

Marcha atlética

El viernes 5 de diciembre la Costa Verde será cerrada nuevamente desde las 11:30 p.m. hasta las 1 p.m. del sábado 6 de diciembre debido a la realización de la marcha atlética.

En este caso, los desvíos serán los mismos que los dispuestos por la MML el 29 de noviembre, por lo que los vehículos se trasladarán de norte a sur por las avenidas Armendariz, Miguel Grau, El Sol, Prol. San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos, José Olaya y Malecón Grau. Por otro lado, de sur a norte, los conductores deberán movilizarse por Acceso Regatas y Acceso Tenderini.