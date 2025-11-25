¡Más de 30 grados! Senamhi activa alerta por temperaturas “de extrema intensidad” en Lima y otras 15 regiones

Primavera cálida. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha activado una alerta roja en Lima y otras 15 regiones del país, por incremento de temperaturas “de moderada a extrema intensidad”.

A través de su página web oficial, el organismo advirtió que, aparte del incremento de temperaturas, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV).

“Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, agregó el ente estatal.

La alerta roja del Senamhi estará activa hasta el próximo jueves, 27 de noviembre, a las 23:59 horas; en los departamentos Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura y Tacna.



Pronósticos durante la alerta roja

En el marco de la alerta roja, el Senamhi pronostica que, para este martes, 25 de noviembre, se prevén temperaturas máximas entre los 19 °C y 28 °C en la sierra norte, entre 19 °C y 29 °C en la sierra centro, y valores entre 18 °C y 31 °C en la sierra sur. Asimismo, en la costa sur se espera valores entre 26°C y 31°C.

Para el miércoles, 26 de noviembre, se prevén temperaturas máximas entre los 20 °C y 30 °C en la sierra norte y entre 19 °C y 29 °C en la sierra centro, entre 20 °C y 34 °C sierra sur y valores entre 28 °C y 32 °C en la costa sur.

Finalmente, para el jueves, 27 de noviembre, se estiman temperaturas máximas entre los 20 °C y 29 °C en la sierra norte, entre 19 °C y 29 °C en la sierra centro, entre 20 °C y 32 °C en la sierra sur y valores entre 26 °C y 31 °C en la costa sur.

