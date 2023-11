Instituto Nacional de Rehabilitación recibió bonos COVID-19 por más de un millón de soles cuando no les correspondía

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio de Salud (Minsa), generó un perjuicio económico de S/ 1 121 266 al tesoro público por haber entregado bonos COVID-19 a personal médico que no atendió casos de pacientes con coronavirus. Esto según un informe de la Contraloría.

El programa 'Panorama' puso en evidencia esta irregularidad. Según explican, en marzo del 2020, cuando en Perú ocurrían muertes diarias por COVID-19, el gobierno de Martín Vizcarra emitió un decreto de urgencia a fin de otorgar una bonificación extraordinaria para el personal de salud en primera línea.

Lo curioso es que durante la pandemia no se atendieron casos de coronavirus en el Instituto Nacional de Rehabilitación. La Contraloría, en el informe 'Otorgamiento de bonificación extraordinaria a favor del personal de salud y administrativo', señala que dicha entidad no cumplía con los criterios exigidos para otorgar el beneficio a su personal porque solo trabajaban de manera virtual. Incluso los propios pacientes confirmaron en el reportaje periodístico que el INR no ayudaba a pacientes con covid.

Lily Pinguz Vergara, entonces directora de la institución, incumplió con las atribuciones de su cargo porque su accionar causó un perjuicio económico al Estado, según la Contraloría. Ella justificó el pago del Bono Covid diciendo que les correspondía porque durante la pandemia "todos eramos sospechosos de tener el virus".

Tendrán que devolver la plata

Luis Quiroz, director general de Operaciones de Salud del Minsa, indicó en el reportaje que por esta situación la doctora Pinguiz Vergara fue retirada de su cargo. Además, señaló que otras seis personas más están incluidas en una investigación administrativa.



La Procuraduría del Minsa realizó esta demanda, y dependiendo de los resultados del informe de Contraloría, estos siete funcionarios tendrían que devolver el dinero al Estado con los intereses que correspondan.

Nueva variante de Covid-19

El Instituto Nacional de Salud (INS) identificó el primer caso en el país del sublinaje BA.2.86 o 'Pirola', descendiente de la variante ómicron. Por ello, exhortó a la ciudadanía a aplicarse las vacunas de refuerzo a fin de evitar desarrollar un caso grave de la enfermedad.

De acuerdo con información del equipo de vigilancia genómica del INS, el primer caso de 'Pirola' en nuestro país procede del distrito limeño de Chorrillos, corresponde a una mujer de 47 años, que se encuentra estable y recibe tratamiento ambulatorio en su domicilio.

Los investigadores del INS indicaron que el linaje BA.2.86 o 'Pirola', es una “variante bajo monitoreo” designada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a las mutaciones que posee, que le atribuirían la propiedad de evadir la protección de las vacunas e infecciones previas por COVID-19.

En Perú, en la semana epidemiológica 39, XBB.1.5 (‘Kraken’) sigue siendo la variante más prevalente, con 76 %, seguida por FL.1.5.1 (‘Fornax’) con 17 % y EG.5 (‘Eris’), con 4 % de las muestras secuenciadas.