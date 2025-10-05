Crimen en San Juan de Miraflores: chofer de la empresa Lipetsa fue asesinado en la avenida Miguel Iglesias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un conductor de la empresa de transporte público LIPETSA identificado como Daniel José Cedeña Alfonso fue asesinado en la avenida Miguel Iglesias, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, en la noche de este sábado 4 de octubre.

Según los testigos que contaron a RPP, el bus cubría su ruta habitual cuando dos hombres a bordo de una motocicleta comenzaron a seguirlo.

Los delincuentes aprovecharon el tráfico, para que uno descendiera del vehículo y lo balee dos veces a través de la ventana.

Los pasajeros de la unidad, junto a efectivos policiales, lo trasladaron de inmediato al Hospital María Auxiliadora, ubicado a pocos metros del lugar del ataque, donde -lamentablemente- los médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor de nacionalidad venezolana.

Anuncian paro para este lunes

Ante este asesinato, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, anunció en RPP que este lunes 6 de octubre, el gremio que representa paralizará sus labores en Lima y Callao durante 24 horas.

"En señal de solidaridad, únicamente efectuarán una paralización de sus labores de transporte urbano de Lima y Callao desde las 13 horas del lunes por un plazo de 24 horas sin ningún tipo de incidente. Simplemente no vamos a salir", dijo en La Rotativa del Aire-Edición Domingo.

La protesta también es por la continuidad de los asesinatos de transportistas a manos de extorsionadores.

El dirigente también recordó que, pese a las tres reuniones sostenidas con el Ministerio del Interior, y a las capturas reportadas por la Policía, los actos de extorsión no han disminuido, e incluso se han intensificado.

Por ello, advirtió que si la violencia continúa, el gremio podría ampliar o repetir la paralización en los próximos días.