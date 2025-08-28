Últimas Noticias
Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, salió de prisión luego de 11 meses

Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

Martínez Guadalupe es acusado de agredir sexualmente a una joven de 19 años en un inmueble de La Molina.

Lima
Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, recuperó su libertad tras haber sido excarcelado del Penal de Lurigancho, luego de que una joven de 19 años lo denunciara por presunto abuso sexual en el 2024 en inmueble ubicado en el distrito limeño de La Molina.

Martínez Guadalupe fue liberado el último miércoles 27 de agosto tras haber estado casi 11 meses cumpliendo un mandato de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial a pedido del Ministerio Público, a raíz de este caso.

La familia de Christian Martínez indicó a la prensa que su liberación se produjo tras una serie de pruebas periciales que resultaron a su favor.

Fabiola, esposa del también conocido como “Cri Cri”, expresó su felicidad al ver libre al padre de sus hijos.

“Muy feliz y él también ha estallado de alegría. Hemos gritado, hemos llorado. Mi hijita es la que más ha extrañado a su papá. Nunca lo he abandonado, no lo iba a hacer tampoco”, dijo.

Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
