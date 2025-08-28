Caso Sheylla Gutiérrez: PJ dicta 9 meses de detención preventiva con fines de extradición para Jossimar Cabrera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial, a través del 31 Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima, ordenó la detención preventiva por nueve meses con fines de extradición pasiva a Estados Unidos a Jossimar Cabrera, principal sospechoso de la muerte de Sheylla Gutiérrez. La finalidad es que sea procesado por el presunto delito de asesinato.

El magistrado Óscar Torres Mego adoptó la medida "luego que el investigado se acogiera a la extradición solicitada por la justicia estadounidense por los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto en el estado de California".

Por otro lado, el juez ha ordenado que Jossimar Cabrera cumpla los 9 meses de detención preventiva en un penal de la capital, designado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ello mientras las autoridades de Estados Unidos coordinan con las autoridades peruanas el proceso de extradición.

Por ahora, Jossimar Cabrera permanece en la carceleta del Poder Judicial, ubicada en la avenida Iquitos, en el distrito limeño de La Victoria. La justicia estadounidense procesará a Cabrera Cornejo por el delito de asesinato.

El magistrado Óscar Torres Mego adoptó la medida luego que el investigado se acogiera a la extradición solicitada por la justicia estadounidense por los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto en el estado de California. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 28, 2025

Jossimar Cabrera se entregó a Interpol Perú

El último miércoles, Jossimar Cabrera se entregó a las autoridades en la sede Interpol Perú, ubicado en el distrito limeño de Surco.

“Ha tenido la intención de llegar acá a las instalaciones ya viendo la presión policial que tenía por medio y, simplemente, a cumplir lo que emana la ley”, refirió en diálogo con la prensa el comandante PNP César Becerra, jefe encargado de esta dependencia.

La PNP confirmó que Cabrera Cornejo tenía Notificación Roja vigente, por lo que ha quedado “bajo detención preventiva”.

El caso

Cabe recordar que Jossimar Cabrera había llegado al Perú el pasado sábado 16 de agosto, procedente de California, en donde fue detenido y trasladado a la Comisaría PNP del Callao, pero en ese entonces no contaba con una orden de detención desde EE.UU.

Sin embargo, el 22 de agosto la oficina de la fiscalía del condado de Los Ángeles presentó una orden de extradición contra Jossimar Cabrera Cornejo, quien además fue acusado por asesinato, con "alegaciones de haber utilizado una cuchilla como arma mortal".

De ser declarado culpable de los cargos, Jossimar Cabrera enfrentaría a "una posible sentencia máxima de 26 años a cadena perpetua en una prisión estatal", según la oficina fiscal.