Ana Paula Consorte muestra su pasión por Flamengo junto con sus hijos en la final de la Copa Libertadores 2025

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales que tanto ella como sus hijos son fieles hinchas del Flamengo.

A través de su cuenta de Instagram, la brasileña publicó una fotografía junto con los pequeños, luciendo orgullosamente las camisetas del club carioca.

Además de la imagen familiar, la modelo brasileña compartió en sus historias un video desde el interior de un auto, donde se le ve junto con sus hijos y se presume que iría camino al Estadio Monumental.

Paolo Guerrero quiere que Flamengo gane la Copa Libertadores

“Por lo que pasé, por lo que viví, por el cariño de su hinchada hacia mí, por los buenos momentos; espero que sea un gran partido y siempre mi hinchada será para Flamengo”, indicó el Depredador que actualmente es delantero en Alianza Lima.

“Los partidos con Palmeiras siempre han sido reñidos y son clásicos importantes sobre todo en Brasil. Espero que sea una gran final y que Flamengo salga campeón”, agregó.

Como se recuerda, Paolo Guerrero llegó a Flamengo en mayo de 2015 hasta 2018, donde marcó 43 goles, dio 15 asistencias en 112 juegos, y conquistó el Campeonato Carioca.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Flamengo en vivo por TV en la final de Copa Libertadores 2025?

El partido de Palmeiras frente a Flamengo será transmitido por las señales de ESPN, Pluto TV, Telefe y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.