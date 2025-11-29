Palmeiras vs. Flamengo: ¿qué club trajo más hinchas en Lima por la final de la Libertadores? Esto dijo la PNP

Cientos de hinchas brasileños han llegado a Lima para acudir a la final de la Copa Libertadores. |
Miles de hinchas brasileños han llegado a
Lima para acudir a la la tarde de este sábado, en el final de la Copa Libertadores, que disputarán los equipos de Flamengo y Palmeiras Estadio Monumental de Ate.
En diálogo con
RPP, el general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que para este evento deportivo han llegado al Perú un aproximado de 45 000 ciudadanos brasileños.
“Tenemos un estimado, dentro de las reuniones que hemos tenido tanto con las barras y con los representantes de los clubes, de que [son] de Palmeiras aproximadamente
30 000 [hinchas] y 25 000 [hinchas] del Flamengo”, señaló.
Asimismo, el alto mando
indicó que han sido informados que el aforo permitido dentro del coloso de PNP Ate es de 55 000 espectadores más los asistentes que ingresen en los palcos.
Además,
Felipe Monroy agregó que tienen conocimiento que han sido adquiridos 51 000 tickets de ingreso al estadio. “[Los hinchas extranjeros] han estado ingresando por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como también por las fronteras tanto en Tacna”, resaltó.
General Felipe Monroy, jefe de la región policial Lima. | Fuente: RPP
¿Qué objetos están prohibidos ingresar al Estadio Monumental?
Asimismo,
Felipe Monroy informó que los aficionados podrán ingresar al con sus instrumentos musicales y banderolas; sin embargo, está prohibido llevar objetos punzocortantes e inflamables. Estadio Monumental
“Nosotros tenemos ya establecido, de acuerdo con nuestra
Ley del Deporte, los objetos permitidos y no permitidos. Esto ha sido un consenso con las autoridades de la Conmebol para poder que ambas barras permitirle tanto sus instrumentos como sus banderolas. Lo que no pueden llevar son objetos punzocortantes [u] objetos inflamables”, precisó.
El general
manifestó que las puertas y accesos al coloso de Ate estarán abiertas desde las PNP 12:00 p.m. y estará prohibido el ingreso de hinchas en estado de ebriedad.
“Por otro lado, solicitamos que asistan sin vehículos, no existe la capacidad de estacionamiento a los alrededores del estadio. Para eso también ya se ha generado un plan pentagonito, donde todos los palquistas van a confluir en las instalaciones del Pentágono, y de ahí, previo a los registros correspondientes [y] conforme a ley, y el chequeo de sus tickets en vehículos que va a proporcionar la Conmebol, van a ser trasladados al Monumental. Esto con la finalidad de evitar la mayor congestión vehicular en la zona”, concluyó.