Palmeiras vs. Flamengo: ¿qué club trajo más hinchas en Lima por la final de la Libertadores? Esto dijo la PNP

Cientos de hinchas brasileños han llegado a Lima para acudir a la final de la Copa Libertadores. | Fuente: EFE

Miles de hinchas brasileños han llegado a Lima para acudir a la final de la Copa Libertadores, que disputarán los equipos de Flamengo y Palmeiras la tarde de este sábado, en el Estadio Monumental de Ate.

En diálogo con RPP, el general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que para este evento deportivo han llegado al Perú un aproximado de 45 000 ciudadanos brasileños.

“Tenemos un estimado, dentro de las reuniones que hemos tenido tanto con las barras y con los representantes de los clubes, de que [son] de Palmeiras aproximadamente 30 000 [hinchas] y 25 000 [hinchas] del Flamengo”, señaló.

Asimismo, el alto mando PNP indicó que han sido informados que el aforo permitido dentro del coloso de Ate es de 55 000 espectadores más los asistentes que ingresen en los palcos.

Además, Felipe Monroy agregó que tienen conocimiento que han sido adquiridos 51 000 tickets de ingreso al estadio. “[Los hinchas extranjeros] han estado ingresando por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como también por las fronteras tanto en Tacna”, resaltó.

General Felipe Monroy, jefe de la región policial Lima. | Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Qué objetos están prohibidos ingresar al Estadio Monumental?

Asimismo, Felipe Monroy informó que los aficionados podrán ingresar al Estadio Monumental con sus instrumentos musicales y banderolas; sin embargo, está prohibido llevar objetos punzocortantes e inflamables.

“Nosotros tenemos ya establecido, de acuerdo con nuestra Ley del Deporte, los objetos permitidos y no permitidos. Esto ha sido un consenso con las autoridades de la Conmebol para poder que ambas barras permitirle tanto sus instrumentos como sus banderolas. Lo que no pueden llevar son objetos punzocortantes [u] objetos inflamables”, precisó.

El general PNP manifestó que las puertas y accesos al coloso de Ate estarán abiertas desde las 12:00 p.m. y estará prohibido el ingreso de hinchas en estado de ebriedad.

“Por otro lado, solicitamos que asistan sin vehículos, no existe la capacidad de estacionamiento a los alrededores del estadio. Para eso también ya se ha generado un plan pentagonito, donde todos los palquistas van a confluir en las instalaciones del Pentágono, y de ahí, previo a los registros correspondientes [y] conforme a ley, y el chequeo de sus tickets en vehículos que va a proporcionar la Conmebol, van a ser trasladados al Monumental. Esto con la finalidad de evitar la mayor congestión vehicular en la zona”, concluyó.