Deysi Araujo denuncia ser víctima de extorsionadores que le exigen 50 mil soles para no atentar contra su familia

La bailarina Deysi Araujo reveló este miércoles ser víctima de extorsionadores que le piden 50 mil soles a cambio de no atacar a miembros de su familia. Ella acudió a la Dirincri para denunciar este caso a la Policía Nacional.

"Me dejaron una carta en la puerta de mi casa y me llaman insistentemente por teléfono, además de mensajes por WhatsApp. Se meten con mi familia, que los cuiden. Me piden 50 mil soles de lo contrario 'vuelan cabezas', es muy difícil esta situación", sostuvo en declaraciones a la prensa a su salida de la sede policial.

Deysi Araujo afirmó que estos delincuentes la están vigilando, pues ha visto un auto plomo afuera de su casa. Por otra parte, mostró ante los periodistas la carta amenazante que ha recibido de los extorsionadores con la firma de "Tu amigo secreto".

"Si no tenemos una respuesta, tendremos que proceder. De hoy en adelante empieza a valorar a tu familia y ve por la seguridad de ellos", se lee en parte de la misiva.

Monique Pardo también es amenazada

Deysi Araujo no es la única artista que es víctima de extorsiones. Monique Pardo aseguró que continúa recibiendo amenazas de muerte por parte de delincuentes quienes, anteriormente, la amenazaron con lanzar una granada dentro de su casa ubicada en Lince si no pagaba un millón de dólares.

“Me han dicho que me van a matar. El primero me exigía un millón de dólares para una fundación porque mujeres conocidas de acá le habían pagado a él para matarme, pero me decía que si yo depositaba un millón de dólares al número de una fundación que él me iba a dar, no me iba a hacer daño”, relató Pardo en RPP Noticias.

La artista agradeció que su familia no se encuentre en el país ya que podrían amenazarlos. “Me han dicho que me matan en medio hora y que van a volar mi casa con una granada. Yo pienso en dios y pienso que, si me voy, Jesús me va a recibir en su mano, porque yo he estado en este mundo para hacer el bien”, dijo.