DRELM recomendó clases remotas en colegios cercanos a incendio ocurrido en SJL

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) recomendó a las instituciones educativas cercanas a la zona afectada por un incendio en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho suspender de manera preventiva las clases presenciales y continuar las actividades escolares en modalidad remota.

En un breve comunicado, la entidad señaló que esto sería hasta que las autoridades confirmen que la emergencia ha sido controlada y las condiciones sean seguras para el retorno a las aulas.

“La DRELM exhorta a los directores, docentes y familias a mantener la calma, priorizar la seguridad de los estudiantes y acatar las disposiciones de Defensa Civil, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos, quienes permanecen en el lugar trabajando para controlar la situación”, indicó en un breve comunicado.

Un incendio destruyó este domingo un almacén de productos de plástico en la calle Los Mangos 169, a la altura del paradero 2 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho.

La emergencia se reportó a las 5:20 de la tarde y requirió que unas 26 unidades de bomberos trabajaran durante tres horas para apagar el fuego y evitar que se extendiera.

Las causas del siniestro aún están siendo investigadas por las autoridades.