Minsa advierte que mirar el eclipse solar anular, sin la protección adecuada, puede provocar daños a la retina

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió a la población que mirar un eclipse -aunque sea por poco tiempo- sin la protección adecuada puede provocar daños en la retina y que en algunos casos es irreversible e incluso producir ceguera.

Esta alerta la dio con motivo del eclipse solar anual que será visible en varios países, incluyendo el nuestro, este sábado 14 de octubre. El fenómeno astronómico se presentará aproximadamente desde las 11:56 a.m. hasta las 3:43 p.m.

No obstante, el Minsa señaló que, aunque parezca una experiencia única y memorable, observar un eclipse genera riesgos a la salud ocular.

“La retina es una capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo. La luz solar intensa puede dañar las células de la retina, lo que puede provocar pérdida de visión”, indicó el sector Salud en un comunicado.

“Como consecuencia de ello, la retinopatía solar es un daño fotoquímico de la retina producido por la observación directa o indirecta del sol, situación que puede ocurrir tras la exposición de la población a eclipses solares”, agregó.





Por tal motivo, el Ministerio de Salud brindó estas recomendaciones:

- No mires el eclipse solar directamente sin protección. (No mires directamente al sol).



- Si deseas mirar el eclipse, usa lentes especiales para eclipse, que son lentes certificados con ISO 12312-2 y no lentes de sol comunes.



- No mires el sol con o sin eclipse por más de 30 segundos, aunque estes usando protección.



- No mires el sol con o sin eclipse a través de dispositivos ópticos como cámaras fotográficas, teléfonos inteligentes, binoculares, telescopios; pues no son seguros sino cuentan con un filtro solar certificado para este uso.



- Los filtros hechos en casa, como por ejemplo un vidrio ahumado, no sirven para mirar el sol. Tampoco una placa de radiografía, ya que ninguno de estos elementos protegerá tus ojos del daño de la luz ultravioleta e infrarroja.