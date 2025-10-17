Fiscalía solicitó la detención preliminar de dos policías investigados por la muerte de Eduardo Ruiz durante la protesta del 15 de octubre

Los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra son investigados en el Ministerio Público por el presunto delito de homicidio calificado.

La Fiscalía solicitó este viernes la detención preliminar judicial para los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra, involucrados en la muerte del joven Eduardo Ruiz, quien falleció tras recibir un disparo por arma de fuego durante la marcha del 15 de octubre.

Este caso estará a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo. Se argumenta que con este pedido se asegura la presencia de los agentes mientras continúan las indagaciones.

Óscar Arriola, comandante de la Policía Nacional, informó ayer que el suboficial de tercera, Luis Magallanes, fue quien disparó en las inmediaciones de la Plaza Francia, ocasionando la muerte de Eduardo Ruiz Sanz en las inmediaciones de la Plaza Francia durante la manifestación que se dio contra el Gobierno y Congreso.

"El autor de ese disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido -y así lo darán las investigaciones- en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay", señaló ante los medios de comunicación.

El segundo involucrado

Este viernes se conoció que había un segundo policía involucrado en el caso: el suboficial Omar Saavedra. Así lo dio a conocer el coronel Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios, quien envió un oficio a la Tercera Fiscalía Penal Supranacional Especializada en DDHH e Interculturalidad Callao, Lima Centro, Lima Este y Lima Norte.

El coronel Guevara confirmó en dicho documento que tanto Luis Magallanes como Omar Saavedra están detenidos por presunto homicidio contra Eduardo Ruiz Sanz.