Tumbes: Fiscalía inició una investigación contra mototaxista que se enfrentó a golpes con policías para evitar su detención

El Ministerio Público, a través del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tumbes, inició una investigación preliminar contra José Carlos Silva Flores, un mototaxista que agredió a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser intervenido en el puente Tumbes el miércoles 15 de octubre.

La investigación se desarrollará por un plazo de 120 días y es por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia agravada contra la autoridad, en agravio del Estado, representado por la Policía Nacional del Perú.

Persecución

Según las diligencias fiscales, Silva Flores fue intervenido inicialmente por agentes policiales en la intersección de las avenidas Mariscal Castilla y Piura, en la ciudad de Tumbes, debido a que estaba obstaculizando el tránsito vehicular.

En el lugar, el mototaxista se habría negado a entregar la documentación solicitada por los policías e intentó huir, lo que generó una persecución hasta el puente Tumbes.

De acuerdo con el informe policial, en ese punto el investigado agredió verbal y físicamente a los agentes intervinientes, antes de ser finalmente reducido y detenido.

Actualmente, José Carlos Silva Flores cumple detención en flagrancia por 48 horas, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes como parte de la investigación preliminar.