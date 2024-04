El Agustino: un niño falleció tras caer al río Rímac por un presunto reto con otros menores

Lima El Agustino: continúan labores para recuperar el cadáver de un niño que cayó al río Rímac tras presunto reto de amigos

Un menor de 12 años, de nombre Jonatan, murió este sábado tras caer al río Rímac, en el distrito limeño de El Agustino.

En conversación con RPP, la madre de familia indicó que su hijo se habría negado a lanzarse al río Rímac tras un reto que le impusieron sus compañeros y por ello habría sido empujado por uno de sus amigos.

“Supuestamente un niño lo retó a lanzarse al río y él no quiso, entonces el niño lo empujo. Eso es lo que yo sé, no sé si sea verdad o mentira. Yo me enteré a las 4 porque estaba trabajando. Ellos venían de un juego de fútbol y se grupo con un grupo de niños mayores. Todos los vecinos se metieron al río a buscar la manera de rescatarlo”, dijo Maylin Velásquez a RPP.

La tragedia ocurrió alrededor de las 2 de la tarde de este sábado, luego de que el menor de nacionalidad venezolana practicó fútbol con unos compañeros. La madre del pequeño se encontraba trabajando cuando le comunicaron el hecho.

Labores para rescatar el cadáver del menor

La Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los bomberos continúan con las labores de búsqueda para encontrar el cadáver del menor, porque aún se encuentra en la parte baja del río Rímac.

Pasada las nueve de esta noche se reportó que los trabajos de búsqueda se dificultan debido a la poca iluminación en la zona y la corriente del río Rímac.

Sin embargo, se precisó, que el menor ya había sido hallado y que se realizaban las coordinaciones para lograrar retirarlo del río.

Cabe señalar que un adulto, que se metió al río Rímac para rescatar al menor, fue arrastrado por la corriente y logró salir con vida a la altura del puente Huáscar, a la altura de Caquetá. Se desconoce su estado de salud.