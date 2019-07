Sondeo: ¿Llegaste más rápido a tu destino tras el 'Pico y placa'?

A partir de este lunes 22 de julio, el plan piloto 'Pico y placa', que será aplicado en horas punta de lunes a jueves y de acuerdo al número de placa, se llevará a cabo en las tres vías más importantes de Lima: Panamericana Norte y Panamericana Sur, Avenida Javier Prado (hasta La Marina) y Avenida Arequipa (desde Tacna hasta Miraflores).

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha informado que este plan será implementado durante los Juegos Panamericanos. En caso de que funcione, será aplicado de manera indefinida.

A partir del 5 de agosto, a esta medida se unirá la Vía Expresa (desde la Bajada de Armendáriz) hasta plaza Grau y la avenida Canadá (desde Circunvalación hasta Paseo de la República).

¿Qué placas deben transitar y qué días?

Las placas que terminen en número par, incluido el cero, no circularán los días lunes y miércoles. Mientras que las placas de número impar no circularán los martes y jueves. En los días que no les corresponda, los vehículos no podrán circular en los horarios de 06:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 05:00 p.m. a 09:00 pm.