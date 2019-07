La municipalidad espera reducir el tráfico en un 24%. | Fuente: Andina

Con 18 votos a favor, 15 en contra y una abstención, se aprobó la ordenanza ‘Pico y placa’ que restringirá la circulación de vehículos en Lima de acuerdo al número de placa, horas punta y de lunes a jueves. Según informó el alcalde, Jorge Muñoz, este se aplicará a partir de este lunes 22 de julio como plan piloto durante los Juegos Panamericanos.

Sin embargo, indicó que de ser el caso que este tenga éxito, ampliaría la medida de manera indefinida. Durante conferencia de prensa, Muñoz Wells indicó que espera que esta medida reduzca en un 24% el tráfico ya que restringiría la circulación de 50 mil vehículos. Este será aplicado en cinco corredores viales.

Los corredores viales son:

1. Panamericana Norte (Óvalo Naranjal) - Evitamiento - Panamericana Sur (Av. Alipio Ponce).

2. Av. Javier Prado (Óvalo Huarochirí) - Sánchez Carrión - La Marina (Av. Elmer Faucett).

3. Av. Tacna (Jr. Conde de Superunda)- Av. Garsilaso-Av. Arequipa (Óvalo Miraflores).

4. Av. Paseo de la República (Bajada de Armendáriz) - Plaza Grau.

5. Av. Canadá (Av. Circunvalación hasta Av. Paseo de la República).

Con las medidas de restricción, se estima incrementar la velocidad de tránsito en los corredores entre 27% y 30% (entre 3 y 4 kilómetros por hora). Al respecto, Muñoz indicó para El Comercio que ha solicitado que “en algunos corredores donde todavía no hay licitación de vehículos, esta se termine haciendo” y así pueda haber más buses.

¡Atención conductor! #HoraPicoyPlaca busca hacer más viable la circulación vehicular. Conoce más de esta medida ⬇️ pic.twitter.com/N8XLP9RXC3 — Muni de Lima (@MuniLima) July 21, 2019

¿Cómo se aplicará esta medida?

Las placas que terminen en número par, incluido el cero, no circularán los días lunes y miércoles. Mientras que las placas de número impar no circularán los martes y jueves. Sin embargo, esta norma no se aplicará en toda la ciudad, sino solo en ciertas avenidas. Estas serán:

A partir del 22 de julio, en una primera etapa, comprende la ruta del Corredor Amarillo que va desde la Panamericana Norte (Óvalo Naranjal), Evitamiento, Panamericana Sur (Alipio Ponce). Luego, la ruta del Corredor Rojo que va desde la avenida Javier Prado (desde Huarochirí), Sánchez Carrión, avenida La Marina (Hasta Faucett). Por último, la ruta del Corredor Azul que es desde la avenida Tacna, Garcilaso y Arequipa hasta el parque Kennedy.

En la segunda etapa, que correrá a partir del 5 de agosto, se unirán a la medida la Vía Expresa (desde la Bajada de Armendáriz) hasta plaza Grau y la avenida Canadá (desde Circunvalación hasta Paseo de la República).

Los horarios

En los días que no les corresponda, los vehículos no podrán circular en los horarios de 06:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 05:00 p.m. a 09:00 pm.

La sanción para aquellos vehículos que no puedan circular será a partir del lunes 5 de agosto sería una multa de S/336. ‘Pico y placa’ no será aplicado para vehículos oficiales, policiales y diplomáticos. También se exonerarán el transporte público autorizado, taxis, movilidades escolares, turísticas y de carga, fúnebres y grúas.

Corredor azul. | Fuente: Google Maps