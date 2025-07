Expresidente de la ATU sobre tren Lima-Chosica: "Los pasos técnicos tienen que cumplirse y eso no es burocracia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente de la Autoridad de Transporte para Lima y Callao (ATU), David Hernández, consideró en RPP que para la circulación del tren entre Lima y Chosica se necesita voluntad política y respetando los procesos en los acuerdos planteados durante la gestión del proyecto.

"Yo diría, por ejemplo, que con voluntad [política] se podría lograr cosas bastante rápido. [¿En un año?] Por ejemplo, ¿no? Pero, obviamente estamos hablando de que sin pista adicional, pero sí tiene que haber condiciones de seguridad, y lo cierto es que yo creo que ahí sí ha sido claro el Ministerio [de Transportes y Comunicaciones], los pasos técnicos tienen que cumplirse y eso no es burocracia. Creo que sí hay una mirada técnica que debemos coincidir todos", declaró en Ampliación de Noticias.

En esa línea hizo referencia que el punto clave "es el tema de los pasos a nivel, las construcciones de los pasos a nivel", para que se pueda evitar la presencia de vehículos informales durante el acceso. "¿Cómo entra uno de la carretera central a la Ramiro Prialé por Santa Clara? Ese cruce, por ejemplo, tiene que tener un ordenamiento para que el tren no se quede atascado ahí", argumentó.

Sobre el problema del proyecto del tren Lima-Chosica, que ha llevado a un conflicto entre el MTC y la Municipalidad de Lima, quienes anunciaron que no acudirán a la mesa de trabajo, Hernández sostuvo que hubo pasos "que se tenían que dar y que no se dieron".

"La seguridad de la transportación tenía que darse, y eso era justamente el trabajo con un concesionario o operario que tenía que venir y que tenía que haber sido definido. En un principio se dijo, recordemos la presentación, que era el concesionario que lo iba a realizar y que lo iba a ejecutar. Si han habido algunos problemas en el intercambio, obviamente eso será otro tema. Pero lo cierto es que para la seguridad se necesitan algunas intervenciones que permitan la circulación eficiente", mencionó.

Añadió que el servicio planteado "es una etapa prevista en múltiples estudios" -que en la mañana vengan trenes hacia Lima y en la tarde-noche haya trenes rumbo a Chosica- en donde el modelo propuesto "no requiere de vía adicional".

"Por lo tanto, ahí estamos hablando de que ese sería un primer concepto de intervención. ¿Y en qué tiempo se podría en operaciones? La vía está lista y los vehículos, como se ha visto, hay mucho actor que refiere datos como que el tren no pasaba, no alcanzaba, no era el ancho. Ya estamos claros que eso no ha sido así", mencionó.