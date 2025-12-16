Detienen a dos escolares por presunta extorsión a docentes para aprobar cursos en VMT

Dos estudiantes de 16 y 19 años matriculados en el quinto grado de secundaria de la Institución Educativa República de Ecuador, en Villa María del Triunfo (VMT), fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) acusados de extorsionar a seis docentes mediante mensajes de WhatsApp.

Las amenazas buscaban obligar a los profesores a aprobar a todos los alumnos del curso, bajo riesgo de atentados contra su integridad física.

El incidente, ocurrido en los días previos al cierre del año escolar 2025, motivó la intervención policial y llevó a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) a solicitar presencia policial permanente en el colegio hasta el fin del período lectivo.



La detención se produjo tras el rastreo de los mensajes extorsivos, y el caso ya está en manos del Ministerio Público para su investigación.

Los docentes afectados, de asignaturas como matemática, física e historia, presentaron denuncias formales ante la comisaría local, lo que activó las acciones inmediatas de las autoridades.

Amenazas e investigación policial

Los hechos se iniciaron entre el 12 y el 15 de diciembre, cuando los profesores recibieron mensajes intimidantes que incluían audios, videos e imágenes de armas de fuego.

"Los alumnos advertían que conocían los movimientos de los profesores y que los seguirían hasta sus viviendas si no accedían a sus exigencias", según informó el coronel Holger Obando, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur.

Las investigaciones identificaron a los dos alumnos involucrados. El de 19 años negó inicialmente su participación, pero luego admitió haber facilitado su línea telefónica. El menor, de 16 años según el comunicado de la DRELM -aunque fuentes policiales lo reportan como de 17-, reconoció haber enviado los mensajes y señaló que los videos con armas fueron obtenidos a través de un familiar.

Ambos quedaron bajo custodia y están siendo procesados por el Ministerio Público, con diligencias en curso para determinar responsabilidades y sanciones.

Como consecuencia de las amenazas, varios docentes dejaron de asistir al colegio por temor a represalias, afectando el normal desarrollo de las clases en los cursos considerados más exigentes.

Acciones de la DRELM y la UGEL

Ante la denuncia, el director de la institución dispuso que los docentes formularan las denuncias correspondientes para resguardar su seguridad y el servicio educativo. Se cursó un oficio a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) solicitando apoyo socioemocional según el protocolo establecido.

La UGEL formalizará la denuncia ante la Comisaría de Villa María del Triunfo y coordinará con el área de Seguridad Ciudadana para el seguimiento del caso y medidas de apoyo.

"Es necesaria la presencia policial o de serenazgo de manera permanente hasta la culminación del presente período lectivo", indica el comunicado oficial de la DRELM.

Personal de la DRELM realiza reuniones en la institución educativa con el director y los docentes para adoptar medidas inmediatas que salvaguarden la integridad del personal y garanticen entornos educativos seguros.