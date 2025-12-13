PNP allanó un búnker con granadas, armamento y drogas en Independencia: dos presuntos extorsionadores fueron detenidos

La PNP también informó que los sujetos detenidos, ambos de 19 años, integrarían la banda criminal denominada ‘Los Dezas’. | Fuente: RPP

Dos presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a extorsionar a comerciantes fueron intervenidos por los efectivos de la Policía Nacional en una vivienda ubicada en el distrito limeño de Independencia.

De acuerdo con la PNP, el inmueble funcionaba como búnker y, durante el operativo, se halló gran cantidad de granadas, municiones, armamento y drogas.

Asimismo, las autoridades informaron que hace más de un año y medio los sujetos se dedicaban a extorsionar a propietarios de bodegas, a quienes les solicitaban el pago de S/ 20 mil soles para no atentar contra sus negocios y vidas.

La PNP también informó que los sujetos detenidos, ambos de 19 años, integrarían la banda criminal denominada ‘Los Dezas’.

Los jóvenes fueron puestos a disposición de las autoridades para que se realicen las investigaciones del caso.

Planeaban atentado contra un grupo musical

En diálogo con RPP, el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, informó que en los dispositivos tecnológicos incautados en el inmueble se hallaron indicios de que ayer, viernes, se planeaba ejecutar un atentado contra un grupo musical.

“Se ha llegado a intervenir esta guarida junto con otros integrantes ya en proceso de captura a querer someter a personas de bien. También en los aparatos tecnológicos que él [detenido] ha proveído a la Policía Nacional del Perú se ha encontrado que el día de hoy iba a haber un atentado contra un grupo musical. Van a ver que las bodegas están cerradas. Están con madera en las ventanas”, señaló Revoredo.