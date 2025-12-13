Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

PNP allanó un búnker con granadas, armamento y drogas en Independencia: dos presuntos extorsionadores fueron detenidos

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Las autoridades informaron que hace más de un año y medio los sujetos se dedicaban a extorsionar a propietarios de bodegas del distrito, exigiéndoles el pago de S/ 20 mil.

Policiales
00:00 · 01:31
La PNP también informó que los sujetos detenidos, ambos de 19 años, integrarían la banda criminal denominada ‘Los Dezas’.
La PNP también informó que los sujetos detenidos, ambos de 19 años, integrarían la banda criminal denominada ‘Los Dezas’. | Fuente: RPP

Dos presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a extorsionar a comerciantes fueron intervenidos por los efectivos de la Policía Nacional en una vivienda ubicada en el distrito limeño de Independencia.

De acuerdo con la PNP, el inmueble funcionaba como búnker y, durante el operativo, se halló gran cantidad de granadas, municiones, armamento y drogas.

Asimismo, las autoridades informaron que hace más de un año y medio los sujetos se dedicaban a extorsionar a propietarios de bodegas, a quienes les solicitaban el pago de S/ 20 mil soles para no atentar contra sus negocios y vidas.

La PNP también informó que los sujetos detenidos, ambos de 19 años, integrarían la banda criminal denominada ‘Los Dezas’.

Los jóvenes fueron puestos a disposición de las autoridades para que se realicen las investigaciones del caso.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Planeaban atentado contra un grupo musical

En diálogo con RPP, el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, informó que en los dispositivos tecnológicos incautados en el inmueble se hallaron indicios de que ayer, viernes, se planeaba ejecutar un atentado contra un grupo musical.

“Se ha llegado a intervenir esta guarida junto con otros integrantes ya en proceso de captura a querer someter a personas de bien. También en los aparatos tecnológicos que él [detenido] ha proveído a la Policía Nacional del Perú se ha encontrado que el día de hoy iba a haber un atentado contra un grupo musical. Van a ver que las bodegas están cerradas. Están con madera en las ventanas”, señaló Revoredo.

Te recomendamos
Entrevistas ADN

JNE anunciará decisión final sobre el voto digital para el 19 de diciembre

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, dijo que el 19 de diciembre se conocerá el resultado de la auditoria sobre el voto digital, a fin de determinar si es viable o no su aplicación en los comicios del 2026. En declaraciones a Ampliación de Noticias, indicó que la aplicación del voto digital debe cumplir con todas las medidas de seguridad para garantizar la transparencia del sufragio.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
PNP Extorsión Independencia Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA