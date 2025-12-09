Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alarma en Villa El Salvador: delincuentes atacan hostal con explosivo y dejan arreglo fúnebre

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los bandidos grabaron el hecho y enviaron el video a los administradores del establecimiento, para exigir el pago de cupos. Las autoridades analizan las imágenes de seguridad para dar con los responsables.

Lima
00:00 · 01:34
El arreglo fúnebre estuvo acompañado del mensaje: “no pienses que estás de alivio”.
El arreglo fúnebre estuvo acompañado del mensaje: “no pienses que estás de alivio”. | Fuente: RPP

La criminalidad no para en la capital. Dos delincuentes dejaron un arreglo fúnebre y dejaron un artefacto explosivo en la puerta de un hostal, ubicado en el Grupo 22 del Sector 1 del distrito limeño de Villa El Salvador (VES).

De acuerdo con la Policía, el ataque respondería a un caso de extorsión: los delincuentes habrían actuado para presionar a los dueños del local y exigirles el pago de cupos a cambio de brindarles seguridad.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad del hospedaje: en las imágenes, se ve a los hombres llegar a bordo de una motocicleta y, posteriormente, uno de ellos desciende de la unidad, deja un arreglo fúnebre y lanza un artefacto explosivo en la puerta del establecimiento.

El arreglo fúnebre estuvo acompañado del mensaje: “No pienses que estás de alivio”. Por otro lado, la detonación del explosivo ocasionó una gran cantidad de humo, que invadió la zona de recepción del establecimiento.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Sujetos grabaron el ataque

Los autores del ataque grabaron el acto extorsivo y enviaron el video a los administradores del local para amenazarlos y exigirles el pago de una cuantiosa suma de dinero.

Tras ello, los dueños del hotel denunciaron el hecho ante la Policía Nacional para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

Por su parte, las autoridades ya se encuentran analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento para identificar y capturar a los responsables.

Te recomendamos
Entrevistas ADN

Rafael Belaunde Llosa propone grupo de inteligencia contra criminalidad

El economista Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial del partido Libertad Popular, propuso la conformación de un grupo de inteligencia para enfrentar la criminalidad. En el bloque "Precandidatos elecciones general 2026, elige informado", de El Poder en tus Manos, Belaunde indicó que las extorsiones y el sicariato son las principales amenazas no solo para la seguridad de los ciudadanos, sino también para al economía del país.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
VES Inseguridad ciudadana Extorsión Villa El Salvador

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA