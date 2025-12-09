Alarma en Villa El Salvador: delincuentes atacan hostal con explosivo y dejan arreglo fúnebre

Los bandidos grabaron el hecho y enviaron el video a los administradores del establecimiento, para exigir el pago de cupos. Las autoridades analizan las imágenes de seguridad para dar con los responsables.

El arreglo fúnebre estuvo acompañado del mensaje: “no pienses que estás de alivio”. | Fuente: RPP

La criminalidad no para en la capital. Dos delincuentes dejaron un arreglo fúnebre y dejaron un artefacto explosivo en la puerta de un hostal, ubicado en el Grupo 22 del Sector 1 del distrito limeño de Villa El Salvador (VES).

De acuerdo con la Policía, el ataque respondería a un caso de extorsión: los delincuentes habrían actuado para presionar a los dueños del local y exigirles el pago de cupos a cambio de brindarles seguridad.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad del hospedaje: en las imágenes, se ve a los hombres llegar a bordo de una motocicleta y, posteriormente, uno de ellos desciende de la unidad, deja un arreglo fúnebre y lanza un artefacto explosivo en la puerta del establecimiento.

El arreglo fúnebre estuvo acompañado del mensaje: “No pienses que estás de alivio”. Por otro lado, la detonación del explosivo ocasionó una gran cantidad de humo, que invadió la zona de recepción del establecimiento.

Sujetos grabaron el ataque

Los autores del ataque grabaron el acto extorsivo y enviaron el video a los administradores del local para amenazarlos y exigirles el pago de una cuantiosa suma de dinero.

Tras ello, los dueños del hotel denunciaron el hecho ante la Policía Nacional para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

Por su parte, las autoridades ya se encuentran analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento para identificar y capturar a los responsables.