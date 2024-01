Huarochirí: local de centro de salud 'El Valle' continúa inhabilitado tras el huaico de 2023

Los pobladores del distrito de San Antonio de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí, en la región Lima, denunciaron que el local del centro de salud “El Valle” se encuentra inhabilitado desde marzo de 2023, cuando un huaico arrasó con todo a su paso en esta jurisdicción, dejándolo en pésimas condiciones.

Hace un año, el centro de salud “El Valle” operaba en un local moderno, pero este se vio afectado por el paso de un huaico. Es por ello que se trasladaron a un local antiguo, que presenta varias deficiencias y que solo atiende para un número limitado de personas.

Ante esta situación, el personal del centro de salud “El Valle” mostró su preocupación ante la posible llegada en un nuevo huaico, en el marco del Fenómeno El Niño, que se ha pronosticado que tendrá un fuerte impacto en varias regiones del país, entre ellas Lima.

“Ahorita no hay una información exacta, pero que ahorita sí está en trámite ante la Dirección Regional de Salud (Diresa), ellos tienen conocimiento, ya nos han mandado los documentos necesarios por los jefes anteriores y la actual jefatura también. Lo que sí estamos esperando es que se habilite porque falta la parte de la luz, que hagan el murete. El huaico malogró la primera planta, prácticamente casi todos los servicios de medicina, enfermería y emergencia”, dijo la obstetra Bety Quispe a RPP.

Falta de obras de prevención

Bety Quispe también indicó que en el local donde operan actualmente hay pocas especialidades y que falta personal médico. Asimismo, señaló que no se dan abasto debido a que atienden a varios sectores del distrito de San Antonio de Jicamarca.

“Este es el puesto de salud el Valle atendemos desde la parte de Santa Rosa, Valle Sagrado, Flores, Jazmines, más de 22 sectores son acá. El más cercano es el centro de salud López Guillén, donde van por emergencias. Aquí se atienden diariamente más de 50 pacientes. Tenemos las áreas de medicina, enfermería, obstetricia, psicología, nutrición y laboratorio. Pero falta personal médico”, afirmó la licenciada en salud.

La representante de San Antonio de Jicamarca sostuvo que las autoridades no han implementado un plan de evacuación ante la posible llegada de un huaico y que temen que se repita la situación del 2023. Además, pidió a las autoridades que atiendan sus pedidos.

“Ahorita no hay un plan de evacuación. Si es que viene el huaico acá, no sabemos a dónde nos vamos a ir. En este sitio hay muchas quebradas. Sabemos que un posible huaico entraré, pero esperemos que no afecte mucho. No tenemos a otro lugar donde irnos. Salvo el López Guillen, donde anteriormente nos habilitaron un espacio. Esperemos que este se mantenga”, agregó.