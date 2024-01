Pobladores de San Antonio de Jicamarca piden ayuda ante posible llegada de huaicos en Huarochirí

Los pobladores de la comunidad “Las Flores”, en el distrito de San Antonio de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí, en la región Lima, piden ayuda a las autoridades ante la posible llegada de huaicos, por intensas lluvias, en el marco del Fenómeno El Niño.

Los vecinos de la zona temen que se repita la desgracia que vivieron en marzo de 2023, cuando cayó un huaico que arrasó con viviendas y locales, dejándolos afectados. Un año después de esto, ellos aún vienen recuperándose paulatinamente, por lo que piden la intervención de las autoridades.

En este lugar funciona la olla común “Las flores de Jicamarca”, la cual brinda alimentos a los pobladores. En 2023, quedaron afectados por el huaico, que golpeó el local de atención, destrozando las paredes y los techos de calamina, principalmente la cocina. De hecho, durante un tiempo atendieron provisionalmente en otro lugar y no pudieron abastecer con alimentos a los más necesitados.

En conversación con RPP, Jesica Romero Loayza, presidenta de la olla común “Las flores de Jicamarca”, recordó la magnitud del huaico y pidió ayuda para evitar que se repita esta situación ante la posible llegada de lluvias, que se presentan en esta época, por el Fenómeno El Niño.

“El 15 de marzo de 2023, las chicas se habían retirado 20 minutos por la intensidad de las lluvias. El huaico vino de la parte alta, trayendo piedras, maderas, tanques de agua e ingresó acá destruyendo las paredes y los techos de calaminas, lamentablemente se enterró la cocina y perdimos nuestros implementos”, contó la madre de familia.

Cabe señalar que se pueden comunicar al número 986831316 de Jesica Romero Loayza, presidenta de la olla común “Las Flores”, para cualquier ayuda o donación.

Piden ayuda ante falta de obras de prevención

Jesica Romero también contó que, si bien se han ido recuperando, gracias a la ayuda de Qali Warma y diferentes tipos de donaciones, aún necesitan ayuda para dar atención a todos los vecinos de la zona. Antes de la llegada del huaico atendían a casi toda la población, pero ahora solo entregan 120 raciones diarias de alimentos.

“De alguna manera necesitamos el apoyo porque acá dentro de este local institucional no solo funciona el comedor, sino también un PRONOEI de niños. Como ve, por la parte de atrás, todas las paredes están derrumbadas, los techos de calaminas están caídos. Si nos pueden apoyar con víveres para poder seguir dando porque tenemos casos sociales a los que atendemos de forma gratuita”, indicó la vecina de la zona.

Además, la presidenta de la olla común “Las flores de Jicamarca” dijo que en esta zona de Huarochirí todavía no se han realizado trabajos de prevención ante posibles emergencias causadas por desastres naturales. Las autoridades se han reunido, prometiendo ayuda, pero hasta ahora no se ha ejecutado nada, indicó Romero.

“Actualmente, las autoridades están viendo el simulacro del plan de evacuación. También están viendo en la parte de arriba para poder disminuir la densidad de lo que va a venir, pero por aquí todavía no se están viendo los trabajos de prevención. Sí hubo reunión con la municipalidad para que pueda hacer el plan de emergencia, pero todavía no hay ninguna ejecución. Hubo una reunión en las que ofrecieron que iban a poner costales, pero no hay nada por el momento”, afirmó.