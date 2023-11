¿Qué significan las nuevas proyecciones del ENFEN sobre la magnitud del Fenómeno El Niño para el 2024?

El geólogo Patricio Valderrama, expresidente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), analizó las nuevas cifras de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio del Fenómeno ‘El Niño’ (Enfen) sobre la magnitud del Fenómeno El Niño a nivel nacional.

En el segmento Observatorio del Cima, de RPP Noticias, Patricio Valderrama señaló que las nuevas cifras del comité Enfen “son alentadoras” porque se reportó un 42% de Niño fuerte, un 41% de Niño moderado. un 14% de Niño débil y un 1% de un Niño extraordinario. Sin embargo, sí habrá lluvias de moderada intensidad.

“Si nos enfocamos en los resultados estamos en un 83% de un escenario entre un Niño fuerte a moderado, que es el escenario que se viene discutiendo. Hay que recordar que solo hace 15 días el comité Enfen actualiza sus comunicados cada dos semanas, estábamos a un 51% de probabilidad de un Niño fuerte y ahora ha bajado a un 42%. Hay que resaltar que este comunicado mide magnitud, no intensidad, entonces esto no quiere decir que no va a llover, que todo va a estar tranquilo”, indicó el especialista.

Con las nuevas proyecciones, el Enfen mantiene alerta por Fenómeno El Niño pero reduce probabilidad de magnitud “moderada” o “fuerte” a nivel nacional.

“Ojalá que estemos en esa tendencia de bajada para que así podamos tener por lo menos una tranquilidad de que el inicio del verano, que es más o menos la segunda semana de diciembre, nos agarre con el mar lo más frio posible, para que así cuando entren las olas de calor propias de la temporada, las lluvias no sean tan intensas”, sostuvo.

¿Qué dice el nuevo informe del Enfen?

En el reciente comunicado, publicado el viernes 10 de noviembre, el Enfen indicó que se espera que el fenómeno El Niño costero continuaría, por lo menos, hasta inicios de otoño de 2024.

Asimismo, el comité estimó que las magnitudes más probables del fenómeno son fuertes (42%) y moderada (41%). Mientras que es probable que condiciones cálidas fuertes se mantengan hasta febrero.