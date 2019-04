La empresa confirmó que cubrirán los gastos de los sepelios y la atención a heridos. | Fuente: Andina

El bus de la empresa de transportes Sajy Bus que quedó consumido por el incendió que dejó 17 personas muertas en un terminal informal de Fiori, sí contaba con un seguro al día, así lo confirmó un representante de la empresa.

En declaraciones a RPP, el encargado de ventas de Sajy Bus, Iván Guevara, confirmó que la unidad de placa C4L-966 sí tenía su seguro al día. Sin embargo, precisó que ese tema debía verlo la empresa aseguradora, que hasta el momento no se había comunicado con ellos.

“Sí tenía seguro al día. No es como se dice que no tenía ni seguro. Estaba al día con el seguro y bueno ya son temas que se verán posteriormente con la aseguradora. Hasta el momento no hay nada (…) Los abogados de la empresa están viendo ese tema”, comentó.

Cubrirán gastos

En esa línea, el representante comentó que la empresa se está haciendo cargo de todos los gastos de los heridos, además del traslado y sepelio de las víctimas. Cuestionó también que la empresa aseguradora no haya dicho nada al respecto.

“Ahora se está esperando que se entreguen los cadáveres y la empresa va a asumir todos los gastos de sepelio y traslado, porque la mayoría son de provincias del norte. Nosotros tenemos a los que están en clínicas y estamos detrás de ellos”.

Pronunciamiento de aseguradora

Este lunes, La Positiva Seguros informó que el SOAT de la empresa Sajy Bus no cubre los daños causados por el incendio, debido a que no se trató de un incidente que ocurriera en una vía de uso público.

Sin embargo, explicaron que ante la magnitud de los hechos, “brindarán atención a los afectados y familiares de los afectados y familiares de los fallecidos, a título de liberalidad”.