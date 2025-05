Francis Allison a favor de ley que disminuye imputabilidad penal a 16 años: “Quien jala un gatillo y asesina se convierte en mayor de edad”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde Francis Allison dijo que las organizaciones criminales buscan a los menores de edad “para convertirlos en sicarios” debido a que “la capacidad del Estado de sancionarlos está restringida”. | Fuente: RPP

El alcalde del distrito de Magdalena del Mar, Francis Allison, se mostró a favor de la ley 32330, que modifica la normativa para incorporar adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

En diálogo con Ampliación de Noticias, el burgomaestre dijo que las organizaciones criminales buscan a los menores de edad “para convertirlos en sicarios” debido a que “la capacidad del Estado de sancionarlos está restringida”.

“A mí no me preocupa que los jóvenes asesinos vayan presos, me preocupa más bien que no vayan presos. Creo firmemente que quien jala un gatillo y asesina, en ese mismo instante, se convierte en mayor de edad. Estamos viviendo en el Perú momentos excepcionales que requieren de medidas excepcionales que, en todo caso, en el futuro podrían hasta ser cambiadas, pero hoy no tengo la menor duda de que el Estado debe estar unido y firme, y tomar decisiones muy radicales para enfrentar la delincuencia y -especialmente- el crimen organizado”, indicó el alcalde.

Asimismo, el Allison señaló que, pese a que está a favor de la ley, pues “cree que la norma en concepto es buena”, considera que -lamentablemente- se “ha hecho de manera inadecuada”. En esa misma línea, indicó que prevé que esta “no va a ser aplicable”.

“Yo soy seguro que ningún juez mandará a la cárcel al menor como mayor de edad, menos aun cuando la Defensoría ha anunciado una acción de inconstitucionalidad”, acotó.

“El fracaso del Estado ha llevado a que haya jóvenes en esa situación”

El alcalde de Magdalena también consideró que “el fracaso del Estado ha llevado a que haya jóvenes en esa situación”; es decir, que formen parte de bandas delictivas.

Asimismo, expresó que, en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, conocido popularmente como Maranguita, “hay un porcentaje de jóvenes” que se están rehabilitando y participan en talleres, pero también “hay un grupo de los más violentos”, que son “considerados irrecuperables”.

“Hay un fracaso del Estado y es lamentable, pero ¿qué hacemos con alguien, un joven que es producto de ese fracaso y que no quiere ser rehabilitado y que es un asesino porque se dedica al sicariato? Simplemente lo tratamos como un niñito y lo soltamos para que siga matando o nos encargamos de que no vuelvan a matar, internándolo con una pena de adulto, no de hasta 10 años, sino de 25 años que tiene un sicario, porque la pura verdad, la mayor función del Estado es la protección de la persona humana, protegerlo justamente de aquellos que asesinan, porque proteger la vida es lo más importante dentro de la protección que el Estado debe dar. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? Que debemos proteger al resto de la sociedad de estos jóvenes que asesinan por 200 soles”, expresó.