Francis Allison presentó su renuncia a Alianza para el Progreso

El alcalde de Magdalena del Mar envió una carta al presidente de Alianza para el Progreso, César Acuña, para informarle su decisión y agradecerle por la confianza que le brindó.

Francis Allison, alcalde del distrito de Magdalena del Mar, renunció al partido político Alianza para el Progreso (APP), en medio de los cuestionamientos al partido que lidera César Acuña por el escándalo en el Congreso por una presunta red de prostitución.

Mediante una carta remitida a César Acuña, presidente del partido político Alianza para el Progreso, Francis Allison da cuenta de su renuncia como militante de dicha agrupación, de conformidad con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y lo dispuesto en la Resolución N° 0045-2024-JNE.

En esa línea, el burgomaestre de Magdalena del Mar agradeció la confianza que se le brindó mientras fue miembro de Alianza para el Progreso.

Francis Allison llegó a la Alcaldía de Magdalena del Mar en 2022 con Alianza para el Progreso y en junio de 2024, burgomaestre indicó en RPP que el líder de Alianza para el Progreso le pidió postular a la Alcaldía de Lima Metropolitana en 2026.

“Es muy probable. ¿Por qué no puedo decir sí o no? Porque soy miembro de un partido, de APP, y por ley los partidos tienen democracia interna. Se me ha pedido, por supuesto”, indicó entonces.

Investigación en el Congreso por presunta red de prostitución

Si bien la carta no expresa los motivos, esta renuncia se da en el marco de cuestionamientos a Alianza para el Progreso a raíz de la denuncia por una presunta red de prostitución que habría operado en el Legislativo y por la que se investiga al exfuncionario del Congreso, Jorge Torres Saravia, quien fue asesor principal del actual secretario general de APP, Luis Valdez, durante su gestión legislativa.

Torres Saravia es investigado en Fiscalía por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres aún no identificadas.

Esta investigación fue iniciada un día después de que la abogada y extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal Gómez, muriera luego de una semana se haber sido atacada a balazos por parte de presuntos sicarios cuando viajaba en un taxi en el distrito de La Victoria.

Precisamente este jueves, la Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro realizó este jueves una diligencia para recabar información solicitada a diversas áreas del Parlamento.

Entre la información requerida está el registro de las cámaras del Edificio del Complejo Legislativo, de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, así como documentos de la Oficina de Seguridad y del Departamento de Recursos Humanos.

La diligencia ocurrió mientras el presidente del Congreso y congresista de APP, Eduardo Salhuana, informó sobre una reorganización de la Dirección General de Administración del Parlamento, para garantizar idoneidad en la contratación de los trabajadores del Legislativo.